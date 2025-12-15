Fed sorgt für Spaltung: Dow auf Rekord, Nasdaq unter Druck - Marktausblick für DAX, BTC & Aktien

Anzeige / Werbung

Die letzte volle Handelswoche des Jahres startet mit frischem Schwung, nachdem die jüngste Fed-Zinssenkung und neue Tech-Quartalszahlen zuletzt für teils deutliche, aber unterschiedliche Marktreaktionen sorgten. Während der Dow Jones nach der Fed-Sitzung neue Allzeithochs erreichte und die Woche mit rund +1 % beendete, geriet der Nasdaq spürbar unter Druck (ca. -2 %), blieb damit von seinen Rekordständen entfernt und reagierte vor allem auf Aussagen zur künftigen US-Zinspolitik, die derzeit nur eine weitere Lockerung für 2026 einpreist. In Europa konnte der DAX zwar im Plus schließen, doch steht vor dem großen Verfallstag und nach mehrfachen Tests die runde 24.000-Marke im Fokus; zum Wochenstart dominieren zunächst Abgaben, wobei ein offenes Gap als möglicher Stabilisierungsbereich genannt wird. Der Eurostoxx50 schrammte knapp am Rekord vorbei, und bei sinkender Volatilität wird eher eine langsame Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erwartet - ähnlich wie beim Russell 2000, der ebenfalls Rekordtests anpeilt; parallel wird Bitcoin als weiteres Stimmungsbarometer eingeordnet, der um 90.000 USD schwankt und bislang nicht nach einem sicheren Jahresplus aussieht.

Im Einzelwert-Teil rückt der Chipsektor in den Mittelpunkt: Nvidia steht charttechnisch an einem wichtigen Punkt, nachdem der Markt eine Idee zur H200-Lieferung nach China unter einem 25-%-"Strafzoll"-Szenario skeptisch aufnahm - zumal Genehmigungs- und Kapazitätsfragen (TSMC-Auslastung) als Bremsfaktoren erwähnt werden. Broadcom und Marvell wurden nach starken beziehungsweise soliden Zahlen abverkauft, weil Ausblick bzw. Wachstumserwartungen bei zuvor hohen Bewertungen nicht genug "neue Fantasie" lieferten; Intel sticht dagegen positiv heraus, getragen von spekulativen Treibern wie einem möglichen Apple-Auftrag 2026 und einem Deal-Narrativ zur Stärkung der KI-Chipproduktion. Darüber hinaus werden Medienübernahmen (u. a. Warner Bros. Discovery) und der Streaming-Wettbewerb angesprochen, inklusive eines Paramount-Überbietungs-Narrativs, sowie Walt Disney mit einer KI-Partnerschaft (OpenAI) als neues Feld. Zum Jahresend-Konsumthema werden Kreditkartenwerte wie Visa (Rating-"Buy") hervorgehoben, und als nächste Kurstreiber stehen neue Earnings (FedEx, Micron, Nike) auf der Agenda

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.