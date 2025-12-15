Anzeige
Dow Jones News
15.12.2025 17:21 Uhr
274 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/15.12.2025/16:45 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name            Dr. Andreas Feldmüller 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status      Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name            Siemens Energy AG 
b)      LEI            5299005CHJZ14D4FDJ62 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments, Art des Aktie 
       Instruments 
        Kennung          DE000ENER6Y0 
b)      Art des Geschäfts     Sonstiges 
                     Kauf von Siemens Energy-Aktien im Wert von 9.076,00 EUR zum Xetra-Schlusskurs 
                      der Siemens Energy-Aktien am 2026-03-13, +01:00 (im Zusammenhang mit Siemens 
                     Energy-Aktienprogramm) 
                      Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 
c)      Preis(e)          Volumen 
        nicht bezifferbar     nicht bezifferbar 
d)      Aggregierter Preis     Aggregiertes Volumen 
        nicht bezifferbar     nicht bezifferbar 
e)      Datum des Geschäfts    12.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts     Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate

