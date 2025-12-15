DJ PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/15.12.2025/16:45 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr. Andreas Feldmüller 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Siemens Energy AG b) LEI 5299005CHJZ14D4FDJ62 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE000ENER6Y0 b) Art des Geschäfts Sonstiges Kauf von Siemens Energy-Aktien im Wert von 9.076,00 EUR zum Xetra-Schlusskurs der Siemens Energy-Aktien am 2026-03-13, +01:00 (im Zusammenhang mit Siemens Energy-Aktienprogramm) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar e) Datum des Geschäfts 12.12.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

