© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Dan Ives betont, dass es trotz des wachsenden Frusts vieler Investoren über Europas Fähigkeit, Tech-Champions hervorzubringen, einige Unternehmen auf dem Kontinent gibt, auf die er voller Zuversicht setzt.Dan Ives von Wedbush sagt, Europa stehe vor einem "entscheidenden Moment" in Bezug auf seine Fähigkeit, als Technologiezentrum zu konkurrieren. Er erklärte gegenüber CNBC: "Ich reise viel durch Europa, und der Frust wächst, weil Investoren sehen, was weltweit passiert, und fragen sich: Was ist mit uns?" Trotz der Herausforderungen zeigen die Analystenmeinungen zu den vier europäischen Tech-Unternehmen, auf die Ives sein Augenmerk richtet, weiterhin positive Aussichten. SAP Der deutsche …