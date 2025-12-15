Die IDEAL Versicherung wurde Ende vergangener Woche Opfer eines Cyberangriffs. Die Systeme wurden in diesem Zuge vorsorglich vom Netz genommen. Auch die zur IDEAL gehörende Gruppe Ahorn AG ist betroffen. Die Systeme der IDEAL Versicherung sind seit Donnerstag, 11.12.2025., vom Internet getrennt. An diesem Tag postete der Facebook-Account des Berliner Versicherers noch, dass es einen IT-Ausfall gebe und gerade nach der Ursache gesucht werde. Die Systeme wurden "aus Sicherheitsgründen" vom Netz genommen.

