15.12.2025

CORPORATE NEWS Stabilus SE beschließt Aktienrückkaufprogramm mit Volumen von bis zu 20 Mio. € Koblenz, 15. Dezember 2025 - Der Vorstand der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien ("Aktienrückkaufprogramm 2025") gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG beschlossen. Im Rahmen des Programms sollen Aktien der Stabilus SE im Gegenwert von bis zu 20 Mio. € (ohne Erwerbsnebenkosten) im Zeitraum vom 15. Januar 2026 bis spätestens zum 15. Januar 2027 über die Börse zurückgekauft werden. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 12. Dezember 2025 entspricht dies rund 4% des Grundkapitals der Gesellschaft. Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung durch die ordentliche Hauptversammlung der Stabilus SE vom 15. Februar 2023, die den Vorstand zum Erwerb eigener Aktien von bis zu 10% des Grundkapitals berechtigt. Der Rückkauf erfolgt unter Mandatierung eines Kreditinstitutes über die Börse und die erworbenen Aktien können für sämtliche gesetzlich zulässigen sowie in der Ermächtigung der Hauptversammlung genannten Zwecken verwendet werden. Andreas Jaeger, CFO von Stabilus, sagte: "Das Aktienrückkaufprogramm dient der gezielten Weiterentwicklung unserer Kapitalstruktur. Es ist geplant, die Aktien für zukünftige Möglichkeiten auf der Bilanz der Gesellschaft zu halten. Dies verschafft uns Flexibilität in der Steuerung unseres Eigenkapitals und erweitert unser strategisches Instrumentarium für die Weiterentwicklung der Stabilus SE. Zugleich unterstreicht es unsere Überzeugung von der langfristigen Stabilität des Unternehmens und seiner positiven Entwicklungsperspektive." Die Stabilus SE wird den Rückkauf in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung, MAR) sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 umsetzen - mit Ausnahme der dortigen Beschränkungen im Hinblick auf die in Art. 5 Abs. 2 MAR genannten Zwecke. Weitere Einzelheiten zur technischen Umsetzung des Aktienrückkaufprogramms wird Stabilus rechtzeitig vor Beginn des Programms veröffentlichen. Über die Fortschritte des Aktienrückkaufs wird zudem regelmäßig auf der Unternehmens-Website unter ir.stabilus.com/de/investor-relations/aktieaktienrueckkauf informiert. Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus-Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



