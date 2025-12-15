Safe Software wird zum sechsten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant geführt

Safe Software, ein weltweiter Marktführer im Bereich Datenintegration und -transformation, wurde erneut in den Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools 2025 aufgenommen. Damit wird das Unternehmen im sechsten aufeinander folgenden Jahr in diesem prestigeträchtigen Report gelistet.

Die FME-Plattform von Safe Software hat sich weit über räumliche Analysen hinaus entwickelt und ist heute die einzige All-Data-, Any-AI-Integrationsplattform, die Unternehmen rund um den Globus dabei unterstützt, alle Daten, Anwendungen und KI-Technologien an jedem Ort, in jedem Maßstab und mit maximaler Flexibilität zu verbinden.

Mit einer Community von mehr als 200.000 enthusiastischen Anwendern und über 25.000 Unternehmen in mehr als 125 Ländern definiert FME die Datenintegration neu. Dazu stellt das Unternehmen eine No-Code-Lösung bereit, die Datenübertragung, Automatisierung und KI-Konnektivität vereint.

"Die langjährige Anerkennung spiegelt das Vertrauen unserer Kunden und die Innovationskraft unseres Teams wider", erklärt Don Murray, CEO und Mitbegründer von Safe Software. "Wir helfen Unternehmen dabei, Daten nahtlos über Systeme hinweg zu integrieren, um in einer zunehmend KI-gesteuerten Welt schnellere und intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen."

Safe Software überzeugt durch seinen kundenzentrierten Ansatz, kontinuierliche Investitionen in Innovation und sein Engagement für Wahlfreiheit ganz gleich, ob die Lösung on-premises, in der Cloud oder beidem bereitgestellt wird. Die Vision des Unternehmens, den Einsatz von Daten für intelligentere und schnellere Entscheidungen zu erleichtern, bleibt ausschlaggebend für seinen Erfolg.

Um mehr darüber zu erfahren, wie die FME-Plattform Ihr Unternehmen durch nahtlose Daten- und KI-Integration voranbringen kann, besuchen Sie fme.safe.com.

Lesen Sie hier den vollständigen Bericht Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools 2025.

Haftungsausschluss

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. Gartner, Magic Quadrant und Peer Insights sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften und werden hier mit Genehmigung verwendet.

Alle Rechte vorbehalten. Michele Launi, Nina Showell, 8. Dezember 2025.

Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Content behandelt werden, und bietet keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Content, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Safe Software

Safe Software mit Hauptsitz in Surrey, British Columbia, Kanada, ist der Schöpfer von FME der einzigen All-Data-, Any-AI-Integrationsplattform für Unternehmen mit umfassender Unterstützung für räumliche Daten. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, das Potenzial von Daten zu entfalten. Ganz gleich, ob Ihre Herausforderungen mit räumlichen Daten, Big Data, Echtzeit-Datenströmen, Cloud-Migration oder Geschäftsanalytik zusammenhängen Safe Software hilft Ihnen dabei, den Nutzen Ihrer Daten optimal zu erschließen und weniger Zeit mit deren Verwaltung zu verbringen.

Weitere Informationen unter safe.com.

Über FME by Safe Software

Die FME-Plattform bietet eine integrierte Unterstützung für Tausende von Systemen und mehr als 800 vorkonfigurierte Transformer, mit denen Benutzer ohne Programmierkenntnisse benutzerdefinierte Integrationsworkflows erstellen und automatisieren können. Mehr als 20.000 Organisationen weltweit setzen bei ihren Unternehmensintegrationslösungen auf die FME-Technologie. Über das internationale Partnernetzwerk von Safe Software wird FME in mehr als 120 Ländern weltweit eingesetzt und wurde in mehrere Sprachen lokalisiert.

Weitere Informationen sind verfügbar unter fme.safe.com.

