Der Stadtbusverkehr in Speyer ist zum Fahrplanwechsel am Sonntag komplett von Diesel- auf Elektrobusse umgestellt worden. Dabei geht es um 29 Fahrzeuge, für die in den letzten Monaten ein eigener Ladepark eingerichtet worden war. Sollten die E-Busse eigentlich von Ebusco kommen, so stammen sie nun stattdessen von MAN. Dass Speyer die Elektrifizierung seines ÖPNV plant, ist schon länger bekannt: So hatte der Busbetreiber DB Regio Bus Mitte aus dem ...

