Nach dem sehr schwachen Vorwochenschluss hat der US-Aktienmarkt am Montag weiter unter Druck gestanden. Ein anfänglicher Stabilisierungsversuch droht damit zu scheitern. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial drehte im frühen Handel auf ein Minus von 0,1 Prozent und notierte damit bei 48.416,78 Punkten. Damit behält er das Rekordhoch von 48.886 Punkten aus dem frühen Freitagshandel gleichwohl in Sichtweite.Vor dem Wochenende hatten letztlich vor allem KI-Werte geschwächelt, nachdem wieder Sorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär