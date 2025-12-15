Anzeige
Montag, 15.12.2025
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
Dow Jones News
15.12.2025 18:21 Uhr
XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Negative US-Vorgaben verhindern mehr

DOW JONES--Mit kleinen Aufschlägen hat der deutsche Aktienmarkt am Montag geschlossen. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 24.230 Punkte, im Tageshoch stand der Index bei 24.318. Belastende US-Vorgaben, insbesondere aus dem Techsektor, sorgten für Zurückhaltung. Außerdem stehen am Freitag noch der Große Verfalltag an den internationalen Terminmärkten und davor die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Es wird erwartet, dass das Zinsniveau bei 2,00 Prozent bestätigt wird. Spannend dürfte vor allem der geldpolitische Ausblick werden. Bis dahin dürften sich die Anleger zurückhalten. Im Handel war auch von Positionsanpassungen vor dem Jahreswechsel die Rede. "Das ist die letzte liquide Handelswoche des Jahres, da wird schon alles auf die Jahresendbilanz ausgerichtet", sagte ein Händler.

"Die Sorgen über zu hohe Bewertungen der Technologieunternehmen nach Zahlen und Ausblick von Oracle und Broadcom schweben weiter wie ein Damoklesschwert über dem Markt", sagte CMC. Infineon verloren 1,2 Prozent, SAP schafften allerdings ein Plus von 0,7 Prozent. Für den KI-Ausstatter Siemens Energy ging es 1,3 Prozent nach oben.

"Der Kapitalabzug aus Rüstung hält an", sagte ein Händler. Die Aussicht auf einen Frieden in der Ukraine lasse die Fantasie aus dem Sektor entweichen. Entsprechend fielen Rheinmetall um 2,6 Prozent, für Renk ging es 0,9 Prozent tiefer. Hensoldt gaben 1,2 Prozent nach.

Im Reisesektor stiegen Tui um 8 Prozent wegen Hoffnungen auf ein gutes Sommergeschäft. Für die Puma-Aktie ging es 3,5 Prozent nach oben, Adidas verloren dagegen 0,8 Prozent. Im Handel war mit Blick auf das Puma-Plus auch von Umschichtungen die Rede.

Cannabis-Aktien haussierten nach Medienberichten, laut denen US-Präsident Donald Trump die Vorgaben für den Konsum von Cannabis-Produkten lockern will. Der Erwerb wie auch der Verkauf entsprechender Produkte soll demnach erleichtert werden. An deutschen Aktienmarkt schoss die Aktie von Synbiotic um 35,9 Prozent nach oben. 

=== 
INDEX                  zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                  24.229,91 +0,2%   +21,5% 
DAX-Future              24.236,00 -0,1%   +18,9% 
XDAX                 24.225,28 -0,1%   +22,2% 
MDAX                 30.214,61 +0,9%   +17,1% 
TecDAX                 3.550,59 -0,1%   +4,0% 
SDAX                 16.863,09 -0,0%   +23,0% 
zuletzt                +/- Ticks 
Bund-Future               127,49   +3 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     21     19   0 2.995,8  46,8    3.028,6      45,3 
MDAX                    30     18   2  565,0  29,9     591,3      31,3 
TecDAX                   13     15   2  712,3  15,6     717,0      15,6 
SDAX                    31     36   3   82,5   6,2     102,8      7,2 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 11:50 ET (16:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.