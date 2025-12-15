DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Negative US-Vorgaben verhindern mehr

DOW JONES--Mit kleinen Aufschlägen hat der deutsche Aktienmarkt am Montag geschlossen. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 24.230 Punkte, im Tageshoch stand der Index bei 24.318. Belastende US-Vorgaben, insbesondere aus dem Techsektor, sorgten für Zurückhaltung. Außerdem stehen am Freitag noch der Große Verfalltag an den internationalen Terminmärkten und davor die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Es wird erwartet, dass das Zinsniveau bei 2,00 Prozent bestätigt wird. Spannend dürfte vor allem der geldpolitische Ausblick werden. Bis dahin dürften sich die Anleger zurückhalten. Im Handel war auch von Positionsanpassungen vor dem Jahreswechsel die Rede. "Das ist die letzte liquide Handelswoche des Jahres, da wird schon alles auf die Jahresendbilanz ausgerichtet", sagte ein Händler.

"Die Sorgen über zu hohe Bewertungen der Technologieunternehmen nach Zahlen und Ausblick von Oracle und Broadcom schweben weiter wie ein Damoklesschwert über dem Markt", sagte CMC. Infineon verloren 1,2 Prozent, SAP schafften allerdings ein Plus von 0,7 Prozent. Für den KI-Ausstatter Siemens Energy ging es 1,3 Prozent nach oben.

"Der Kapitalabzug aus Rüstung hält an", sagte ein Händler. Die Aussicht auf einen Frieden in der Ukraine lasse die Fantasie aus dem Sektor entweichen. Entsprechend fielen Rheinmetall um 2,6 Prozent, für Renk ging es 0,9 Prozent tiefer. Hensoldt gaben 1,2 Prozent nach.

Im Reisesektor stiegen Tui um 8 Prozent wegen Hoffnungen auf ein gutes Sommergeschäft. Für die Puma-Aktie ging es 3,5 Prozent nach oben, Adidas verloren dagegen 0,8 Prozent. Im Handel war mit Blick auf das Puma-Plus auch von Umschichtungen die Rede.

Cannabis-Aktien haussierten nach Medienberichten, laut denen US-Präsident Donald Trump die Vorgaben für den Konsum von Cannabis-Produkten lockern will. Der Erwerb wie auch der Verkauf entsprechender Produkte soll demnach erleichtert werden. An deutschen Aktienmarkt schoss die Aktie von Synbiotic um 35,9 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.229,91 +0,2% +21,5% DAX-Future 24.236,00 -0,1% +18,9% XDAX 24.225,28 -0,1% +22,2% MDAX 30.214,61 +0,9% +17,1% TecDAX 3.550,59 -0,1% +4,0% SDAX 16.863,09 -0,0% +23,0% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,49 +3 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 21 19 0 2.995,8 46,8 3.028,6 45,3 MDAX 30 18 2 565,0 29,9 591,3 31,3 TecDAX 13 15 2 712,3 15,6 717,0 15,6 SDAX 31 36 3 82,5 6,2 102,8 7,2 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

