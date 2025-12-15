Vaduz (ots) -Am 15. Dezember 2025 stattete der EFTA-Generalsekretär Kurt Jäger in Begleitung seiner beiden Stellvertreter der liechtensteinischen Regierung einen Arbeitsbesuch ab. Kurt Jäger hat die Position als EFTA-Generalsekretär am 1. September 2024 angetreten und ist der erste Liechtensteiner in dieser Funktion.Beim Höflichkeitsbesuch bei Regierungschefin Brigitte Haas standen die aktuellen Entwicklungen im EWR und die gegenwärtigen Herausforderungen im Fokus. In einem konstruktiven Austausch wurde insbesondere die Bedeutung eines gut funktionierenden EWR, eines einheitlichen Binnenmarktes sowie einer konstruktiven und verlässlichen Beziehung zur EU hervorgehoben, gerade in geopolitisch herausfordernden Zeiten.Im Anschluss fand ein Arbeitsgespräch mit Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni statt. Der Schwerpunkt lag auf der Handelspolitik innerhalb der EFTA. Thematisiert wurden unter anderem die Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Lage, die Umsetzung bestehender Freihandelsabkommen, die Beziehungen zu den USA sowie die Zusammenarbeit mit der EU. Dabei wurde auch die Bedeutung einer effizienten Umsetzung und laufenden Überprüfung bestehender Abkommen hervorgehoben.Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni betonte: "Für Liechtenstein sind ein funktionierender EWR und verlässliche multilaterale Strukturen von zentraler Bedeutung. Der enge und konstruktive Austausch mit der EFTA und ihrem Sekretariat ist entscheidend, um bestehende Abkommen effizient umzusetzen und die handelspolitischen Rahmenbedingungen auch in einem herausfordernden Umfeld zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln. Besonders wertvoll ist dabei der Dialog mit Generalsekretär Kurt Jäger, der als Liechtensteiner die spezifischen Anliegen unseres Landes bestens kennt."Weitere Fotos können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937242