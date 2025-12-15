SE Saeed Mohammed Al Tayer, Vorsitzender des Kuratoriums der UAE Water Aid Foundation (Suqia UAE), gab die Eröffnung der Bewerbungsphase für den 5. Zyklus des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award bekannt, der mit Preisgeldern in Höhe von 1 Million US-Dollar dotiert ist. Der Preis soll innovative, mit sauberer Energie betriebene Lösungen für die Wassergewinnung, -verteilung, -speicherung, -entsalzung und -reinigung fördern und damit globale Nachhaltigkeitsbemühungen unterstützen.

HE Saeed Mohammed Al Tayer, Chairman of the Board of Trustees of the UAE Water Aid Foundation (Suqia UAE) (Photo: AETOSWire)

"Seit ihrer Gründung hat die von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, ins Leben gerufene Suqia UAE durch nachhaltige Entwicklungs- und humanitäre Projekte fast 15 Millionen Menschen in 37 Ländern weltweit mit sauberem Wasser versorgt. Darüber hinaus motiviert Suqia UAE unter dem Dach der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives und durch den Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award weiterhin Innovatoren und Forscher auf der ganzen Welt, praktische und nachhaltige Lösungen für die Wasserknappheitskrise zu entwickeln, die nach wie vor eine der größten humanitären und entwicklungspolitischen Herausforderungen darstellt. UN-Berichten zufolge haben weltweit immer noch etwa 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicher verwalteten Trinkwasserversorgungsdiensten, und etwa 10 der Weltbevölkerung leben in Ländern mit hohem oder kritischem Wasserstress", sagte Al Tayer

"Ich fordere Universitäten, Forschungszentren, Unternehmen, Organisationen und Innovatoren weltweit auf, sich zu beteiligen, damit wir gemeinsam dazu beitragen können, die bedürftigsten Gemeinden mit sauberem Wasser zu versorgen", fügte Al Tayer hinzu.

Mohammed Al Shamsi, amtierender Geschäftsführer von Suqia UAE, sagte, dass der Preis in vier Zyklen Hunderte von Bewerbungen erhalten habe und 43 Innovatoren aus 26 Ländern für ihre bahnbrechenden, erschwinglichen und nachhaltigen Wassertechnologien ausgezeichnet worden seien.

Preise im Gesamtwert von 1 Million US-Dollar

Der Preis umfasst vier Hauptkategorien: den Preis für innovative Projekte, der den Preis für Großprojekte und den Preis für Kleinprojekte umfasst; den Preis für innovative Forschung und Entwicklung, der den Preis für nationale Institutionen und den Preis für internationale Institutionen umfasst; den Preis für innovative Einzelpersonen, der den Preis für herausragende Forscher und den Jugendpreis umfasst; sowie den Preis für innovative Krisenlösungen.

Bewerbungen sind bis zum 30. April 2026 über www.mbrwateraward.ae/awardsmöglich. Anfragen können an award@suqia.ae gesendet werden.

