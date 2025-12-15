Risse im Fundament der Physik vertiefen sich. Hochpräzise Messungen zeigen jetzt, dass wir unser Verständnis des Kosmos wohl grundlegend überdenken müssen. Die Kosmologie steht vor einem ernsthaften Problem, das sich nicht mehr einfach als Messfehler abtun lässt. Ein internationales Team von Astronom:innen hat mithilfe modernster Instrumente eine neue Bestimmung der Expansionsrate des Universums vorgenommen und kommt zu einem beunruhigenden Ergebnis. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n