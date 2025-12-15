Schweizer Forschende haben einen kugelförmigen Roboter entwickelt, der sich wie ein Steppenläufer vom Wind antreiben lässt und bei Bedarf in die Luft steigen kann. Wissenschaftler:innen der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) haben einen Roboter entwickelt, der die Fortbewegungsweise von Steppenläufern nachahmt und dabei effizienter ist als sein natürliches Vorbild. Der kugelförmige Roboter namens Hermes (steht für "Hybrid Energy-efficient ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.