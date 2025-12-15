Steigende Kosten, fallende Preise und ein angeschlagener Kreditmarkt setzen der US-Landwirtschaft massiv zu. Banker erwarten einen deutlichen Anstieg von Liquidationen in den kommenden Monaten.Die finanzielle Lage der amerikanischen Landwirtschaft verschlechtert sich rapide. Eine aktuelle Umfrage der Chicago Fed zeigt, dass die Rückzahlungsquoten für Agrarkredite im Mittleren Westen bereits zum achten Quartal in Folge unter dem Vorjahresniveau liegen. Gleichzeitig meldeten 21 Prozent der Kreditgeber strengere Anforderungen an Sicherheiten. Eine überwältigende Mehrheit von 92 Prozent erwartet in den kommenden Monaten deutlich niedrigere Netto-Bareinnahmen der Ackerbaubetriebe - ein Hinweis …

