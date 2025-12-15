Marathon Asset Management ("Marathon"), ein weltweit führender Kreditmanager mit einem verwalteten Vermögen von über 24 Milliarden US-Dollar, freut sich, den Abschluss einer Junior-Kapitalfinanzierung für die EXALTA Group ("EXALTA" oder das "Unternehmen"), ein Portfoliounternehmen von Montagu, bekannt zu geben. Marathon leitete die Finanzierung, die die Gründung von EXALTA durch die strategische Fusion von drei Unternehmen im Besitz von Montagu, darunter Intech, Resolve Surgical Technologies und Tyber Medical, unterstützte.

Die Transaktion ist eine von vielen erfolgreichen Transaktionen für das europäische Kreditgeschäft von Marathon im Gesundheitswesen, wo das Unternehmen über einen Wissensvorsprung verfügt, dank eines speziellen Geschäftsbereichs für Gesundheitsfinanzierung und eines spezialisierten medizinischen Beirats, der mittelständischen Unternehmen Branchenkenntnisse zur Verfügung stellt.

EXALTA ist ein weltweit führender Anbieter von orthopädischen Vertragsdesigns und -fertigungen für Wirbelsäule, Trauma, Extremitäten, Sportmedizin und unterstützende Technologien und bietet umfassende Lösungen für OEMs in der Medizintechnikbranche. Die Einrichtungen von EXALTA erstrecken sich über die USA, Frankreich und Malaysia und bieten einen globalen Betrieb, der sich darauf konzentriert, durch Schnelligkeit, Innovation und Integration weltweit verbesserte Patientenergebnisse zu erzielen.

"Wir freuen uns, mit dem Managementteam von EXALTA und Montagu zusammenzuarbeiten, um eine maßgeschneiderte Kapital Lösung anzubieten und einen führenden Anbieter von wichtigen medizinischen Systemen zu schaffen", sagte Bruce Richards, CEO und Vorsitzender von Marathon. "Unsere Private-Credit-Plattform ist als umfassendes Angebot konzipiert, das Sponsoren, Unternehmen und Vermögensinhabern direkte Unternehmenskredite, vermögensbasierte Kredite und Kapital Lösungen, einschließlich vorrangiger und nachrangiger Finanzierungen von 50 bis 500 Millionen US-Dollar, bietet."

Über Marathon Asset Management:

Marathon Asset Management, L.P. ist ein weltweit führender Vermögensverwalter, der sich auf öffentliche und private Kreditmärkte spezialisiert hat und ein Vermögen von über 24 Milliarden US-Dollar verwaltet. Marathon verfügt über spezielle Anlageprogramme, die das gesamte Spektrum privater Kredite abdecken: Direktkredite, vermögensbasierte Kredite und opportunistische Kredite sowie das gesamte Spektrum öffentlicher Kredite. Marathon wurde 1998 gegründet und wird von Bruce Richards (Mitbegründer und CEO) und Louis Hanover (Mitbegründer und CIO) geleitet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 195 Fachleute und hat acht Partner. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City, weitere Niederlassungen gibt es in London, Miami, Los Angeles und Luxemburg. Marathon ist ein bei der Securities Exchange Commission registrierter Anlageberater. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.marathonfund.com.

