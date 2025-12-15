Ein Beinahezusammenstoß im erdnahen Orbit zeigt, wie angespannt die Lage im All inzwischen ist: Ein neu gestarteter chinesischer Satellit näherte sich einem Starlink-Satelliten bis auf rund 200 Meter. Der Vorfall legt ein zentrales Problem offen: die fehlende Koordination zwischen Satellitenbetreibern in immer volleren Umlaufbahnen. Wird es in erdnahen Umlaufbahnen langsam zu voll? Starlink berichtet von einem Beinahezusammenstoß letzte Woche. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
