Anzeige
Mehr »
Montag, 15.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0DJ6J | ISIN: DE000A0DJ6J9 | Ticker-Symbol: S92
Xetra
15.12.25 | 17:35
36,660 Euro
+0,83 % +0,300
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
TecDAX
1-Jahres-Chart
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
36,42036,54020:52
36,42036,54020:52
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BLOOM ENERGY
BLOOM ENERGY CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BLOOM ENERGY CORPORATION79,00-2,36 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG36,660+0,83 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.