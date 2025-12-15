© Foto: DALL-E

Milliardensummen für KI, schuldenfinanzierte Mega-Deals und eine neue Emissionswelle könnten den US-Bondmarkt schon bald auf die Probe stellen. Doch die Stimmung ist erstaunlich gelassen.Am US-Markt für Unternehmensanleihen wirkt derzeit vieles beruhigend. Die Risikoaufschläge für erstklassige Papiere gegenüber US-Treasuries sind auf rund 0,76 Prozentpunkte geschrumpft, den niedrigsten Stand seit Oktober und nahe an den teuersten Bewertungen seit Jahrzehnten. Auch die Kosten zur Absicherung gegen Kreditausfälle sinken. Für viele Anleger sieht das nach Entspannung aus. Doch immer mehr Strategen warnen: Die Ruhe könnte trügerisch sein. Denn die nächste Belastungsprobe ist bereits absehbar. Ab …