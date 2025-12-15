© Foto: Alibaba - Alibaba

Die Anteile des chinesischen Online-Händlers Alibaba gehören zu den Gewinnern dieses Börsenjahres. Doch die laufende Neubewertung ist auch Risiken ausgesetzt. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Alibaba Die Geduld von Alibaba-Anlegerinnen und -Anlegern wurde in den vergangenen Jahren auf eine harte Probe gestellt. Fundamental sprach angesichts einer günstigen Unternehmensbewertung alles für einen Turnaround - doch der wollte der Aktie partout nicht gelingen. Erst der Hype um Künstliche Intelligenz und die Vorstellung eines leistungsfähigen Chatbots (Qwen) brachten den Durchbruch. Seit rund einem Jahr befindet sich die Aktie nach einem mehrjährigen Abwärtstrend in einer dynamischen …