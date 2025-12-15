Winston Taylor wird auf einer gemeinsamen Vision und Kultur aufbauen, um eine transatlantische Kraft für bedeutende Rechtsstreitigkeiten, kritische Transaktionen, strategisches geistiges Eigentum und privates Vermögen zu etablieren

Winston Strawn und Taylor Wessing, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, haben heute ihre Absicht bekannt gegeben, sich zusammenzuschließen und eine führende transatlantische Anwaltskanzlei zu gründen, die unter dem neuen gemeinsamen Namen Winston Taylor firmieren wird. Diese Kombination entspricht der steigenden Nachfrage unserer Mandanten nach nahtlos integrierter Beratung in den USA, Großbritannien und der EU für Unternehmen, Personen und Märkte, die Kapital und Innovation vorantreiben.

Die Kombination wird zwei internationale Unternehmen mit einer gemeinsamen Geschichte von mehr als 400 Jahren, sich ergänzenden Stärken und einer gemeinsamen Vision vereinen, um den sich wandelnden globalen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Die fusionierte Kanzlei wird mehr als 1.400 Anwälte umfassen und damit eine der größten transatlantischen Kanzleien bilden, die vor allem in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Europa, aber auch in Lateinamerika und im Nahen Osten vertreten ist.

Dank seiner bedeutenden Stärke und Größe in den Bereichen bedeutende Rechtsstreitigkeiten, kritische Transaktionen, strategisches geistiges Eigentum und Privatvermögen wird Winston Taylor erstklassigen Kundenservice in wichtigen Sektoren wie Technologie, Biowissenschaften und Finanzdienstleistungen bieten. Kunden erhalten ein einheitliches Team mit umfassenden Kompetenzen in verschiedenen Rechtsgebieten, um ihre Geschäftsziele in den entscheidenden Momenten ihres Lebenszyklus zu erreichen.

"Nach dem Zusammenschluss werden wir einen Partner mit Hauptsitz in London haben, der unsere lang gehegte Ambition erfüllt, in Großbritannien zu wachsen und gleichzeitig die Kultur, Agilität, Fokussierung und den unermüdlichen Kundenservice zu bewahren, die Winston Strawn auszeichnen", erklärte Steve D'Amore, Chairman von Winston Strawn, der auch nach dem Zusammenschluss weiterhin als Chairman der fusionierten Kanzlei fungieren wird. "Durch diese Fusion wird eine führende Kanzlei in den für unsere Mandanten wichtigen Wirtschaftszentren entstehen. Winston Taylor wird in der Lage sein, die anspruchsvollsten Rechtsstreitigkeiten und Transaktionen in den weltweit bedeutendsten Branchen zu leiten."

"Mit Winston Strawn erhält Taylor Wessing UK einen US-amerikanischen Partner, der unsere Vision, unsere Werte und unsere Kultur teilt und sich ebenso wie wir voll und ganz auf einen Kundenservice auf höchstem Niveau konzentriert", erklärte Shane Gleghorn, Managing Partner von Taylor Wessing UK, der als Managing Partner für Europa und den Nahen Osten bei Winston Taylor fungieren und Mitglied des Executive Committee werden wird. "Durch die Kombination der Stärke von Winston Strawn in den wichtigsten Zentren der Vereinigten Staaten mit unserer Präsenz in den Schlüsselregionen London, Europa und dem Nahen Osten werden wir eine Kanzlei schaffen, die über die höchsten transatlantischen Kompetenzen in wichtigen Rechtsgebieten und Branchen verfügt."

Nach seiner Gründung wird Winston Taylor zwei Unternehmen mit ähnlichen Tätigkeitsbereichen, gemeinsamen Kunden und einer Kultur vereinen, die auf Innovation und außergewöhnlichem Kundenservice basiert. Die erweiterten Kompetenzen der fusionierten Kanzlei in den Bereichen Unternehmensrecht, Private Equity, Immobilien, Finanzen, Kartellrecht, Regulierung und Privatvermögen bieten Mandanten umfassende globale Geschäftsstrategien und Unterstützung. Darüber hinaus wird die Kombination der ganzheitlichen IP-Praxis von Taylor Wessing UK (Tier 1 UK-EU) mit der führenden US-amerikanischen IP-Prozesspraxis von Winston Strawn eine marktführende transatlantische IP-Plattform schaffen.

Im Rahmen der Fusion werden Taylor Wessing Niederlande und Belgien eine Vereinbarung mit Winston Taylor abschließen, um unter der Marke Winston Taylor tätig zu sein.

Der Abschluss der Fusion wird vorbehaltlich der Genehmigungen und einer Abstimmung der Partner in jeder Kanzlei für Mai 2026 erwartet. Bis dahin werden sie wie gewohnt als separate Kanzleien weiterarbeiten. Nach Abschluss der Transaktion würden Taylor Wessing UK und Taylor Wessing Niederlande und Belgien aus dem Taylor Wessing Verein austreten, und Winston Taylor würde eine Kooperations- und Empfehlungsbeziehung mit dem Taylor Wessing Verein anstreben, um die Kontinuität der Unterstützung für die Mandanten zu gewährleisten.

Das fusionierte Unternehmen wird über 20 Niederlassungen in Amsterdam, Brüssel, Cambridge, Charlotte, Chicago, Dallas, Dubai, Dublin, Eindhoven, Houston, Liverpool, London, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, São Paulo, Silicon Valley und Washington DC verfügen.

Über Winston Strawn

Winston Strawn wurde im Jahr 1853 gegründet und ist eine Anwaltskanzlei, die zu den Am Law 50 gehört und rund 1.000 Anwälte in 14 Büros weltweit beschäftigt. Die Kanzlei ist für ihre führende Rolle in den Bereichen Prozessführung, geistiges Eigentum, Unternehmens- und Finanztransaktionen sowie Regulierungsfragen in wichtigen Branchen wie Technologie, Biowissenschaften und Finanzdienstleistungen anerkannt.

Über Taylor Wessing UK

Taylor Wessing UK wurde im Jahr 1782 gegründet und zählt zu den 20 führenden Anwaltskanzleien im Vereinigten Königreich mit über 450 Anwälten in Großbritannien, Irland und dem Nahen Osten. Die Kanzlei ist für ihre erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen geistiges Eigentum, Biowissenschaften, Technologie und Privatvermögen bekannt und berät Kunden, die von globalen Unternehmen bis hin zu führenden Innovatoren und Investoren reichen.

Über Taylor Wessing Niederlande und Belgien

Taylor Wessing Niederlande und Belgien vereint seine Büros in Amsterdam, Eindhoven und Brüssel zu einer vollständig integrierten Benelux-Kanzlei mit über 100 Rechtsanwälten und Notaren, die wachstumsstarke Technologie- und Life-Science-Unternehmen, multinationale Konzerne und Investoren in den Bereichen Unternehmenstransaktionen, geistiges Eigentum, Streitigkeiten und regulatorische Angelegenheiten beraten.

