Kryptomarkt zeigt Stärke: Warum aktuelle Signale gegen einen Bärenmarkt sprechen

Nach den jüngsten Kursrücksetzern mehren sich Stimmen, die von einer beginnenden Abwärtsbewegung im Kryptomarkt sprechen. Doch ein genauerer Blick auf zentrale Indikatoren zeichnet ein anderes Bild. Vor allem das Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin, das sogenannte ETH/BTC-Pair, liefert wichtige Hinweise darauf, ob sich der Markt in einer Risiko- oder Vorsichtsphase befindet. Aktuell sendet dieses Verhältnis ein klares Signal, das eher auf Stabilität und fortgesetzte Risikobereitschaft hindeutet.

ETH/BTC als Schlüsselindikator für die Marktlage

Historisch gilt der ETH/BTC-Chart als einer der zuverlässigsten Marker zur Einschätzung der allgemeinen Marktstimmung. In allen Phasen, in denen Ethereum gegenüber Bitcoin an Stärke gewann, befand sich der gesamte Kryptomarkt in einem Aufwärtstrend. Diese Phasen hielten in der Vergangenheit meist über 416 Tage an.

Die aktuelle Entwicklung dauert bislang rund 234 Tage und zeigt weiterhin eine stabile Aufwärtsbewegung. In früheren Bärenmärkten hingegen befand sich ETH/BTC stets in einem klaren Abwärtstrend. Dass aktuell das Gegenteil zu beobachten ist, spricht gegen die Annahme eines beginnenden Bärenmarktes und deutet vielmehr auf eine fortgesetzte Kapitalrotation in riskantere Assets hin.

Geldpolitische Rahmenbedingungen stützen den Markt

Neben den technischen Signalen wird das Gesamtbild auch durch die makroökonomische Lage unterstützt. Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik gelockert und signalisiert das Ende des Zinserhöhungszyklus. Solche Rahmenbedingungen begünstigen liquide Märkte und fördern Investitionen in Risikoanlagen wie Kryptowährungen.

Die Kombination aus einem steigenden ETH/BTC-Verhältnis und einer entspannteren Geldpolitik spricht daher für eine Marktstruktur, die eher einer Phase mittelfristiger Stärke als dem Beginn eines Bärenmarktes entspricht. Auch wenn die Kurse kurzfristig schwanken, bleibt das übergeordnete Signal klar positiv.

Bitcoin Hyper Presale rückt in den Fokus

In einem Umfeld zunehmender Risikobereitschaft richten viele Analysten ihren Blick verstärkt auf Projekte in frühen Entwicklungsphasen. Bitcoin Hyper ($HYPER) zählt dabei zu den auffälligsten Kandidaten. Das Projekt entwickelt eine eigene Layer-2-Lösung, die Bitcoin erstmals umfassend für DeFi-Anwendungen, dApps und Smart-Contract-basierte Nutzung zugänglich macht.

Die Hyper Chain kombiniert die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit der Geschwindigkeit der Solana Virtual Machine. Nutzer können ihre BTC auf die Layer-2 übertragen und dort für Anwendungen wie Lending, Staking oder Liquidity Mining einsetzen. Der $HYPER-Token fungiert als zentraler Bestandteil dieses Ökosystems und ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich. Aufgrund der frühen Bewertungsphase sehen viele Marktbeobachter hier ein deutlich höheres Aufwärtspotenzial als bei etablierten Kryptowährungen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.