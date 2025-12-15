XRP trotzt dem schwachen Markt: Warum der Ripple-Coin weiter im Fokus steht

Ein Blick auf den aktuellen Kryptomarkt sorgt bei vielen Anlegern eher für Ernüchterung. Bitcoin kämpft mit der Marke von 90.000 US-Dollar, Ethereum droht unter 3.000 US-Dollar zu rutschen und auch XRP fällt immer wieder unter die psychologisch wichtige Unterstützung von 2,00 US-Dollar. Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass sich die Lage im ersten Quartal des kommenden Jahres verbessern könnte. Vor allem XRP zeigt dabei eine Stärke, die sich nicht allein an der kurzfristigen Kursentwicklung ablesen lässt.

XRP behauptet sich trotz schwieriger Marktphase

Viele Marktteilnehmer verlieren angesichts der schwachen Kursbewegungen derzeit die Geduld. Dabei befindet sich XRP fundamental betrachtet auf einem anhaltenden Siegeszug. Trotz wiederholter Rücksetzer gelingt es dem Ripple-Coin, sich im Vergleich zu vielen anderen Altcoins stabil zu halten.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass XRP von langfristig orientierten Investoren weiterhin unterstützt wird. Auch wenn der Kurs aktuell noch nicht die erwartete Dynamik zeigt, sprechen mehrere Faktoren dafür, dass sich das Bild mittelfristig aufhellen könnte.

ETF-Zuflüsse sprechen klar für XRP

Seit der Einführung von Krypto-ETFs in den USA gelten die Kapitalflüsse als wichtiges Stimmungsbarometer institutioneller Investoren. Während Bitcoin- und Ethereum-ETFs zuletzt immer wieder Abflüsse hinnehmen mussten, verzeichnen XRP-ETFs seit ihrem Start ausnahmslos Zuflüsse.

Besonders im Vergleich zu Solana wird die Stärke von XRP deutlich. Obwohl die Solana-ETFs bereits länger am Markt sind, mussten sie mehrfach Abflüsse verkraften. Die kumulierten Zuflüsse bei XRP fallen hingegen höher aus, was darauf hindeutet, dass der Coin aktuell möglicherweise unterbewertet ist. Sollten die stetigen Kapitalzuflüsse anhalten, könnten in den kommenden Monaten weitere Milliarden in XRP fließen und den Kurs über wichtige technische Marken heben.

Bitcoin Hyper Presale rückt in den Vordergrund

Während sich XRP vor allem durch ETF-Zuflüsse langsam stabilisiert, sehen viele Analysten beim neuen Projekt Bitcoin Hyper ein deutlich höheres kurzfristiges Potenzial. Bitcoin Hyper entwickelt eine eigene Layer-2-Lösung, die die Skalierbarkeit der Solana Virtual Machine mit der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks kombiniert und damit neue DeFi-Anwendungen für Bitcoin ermöglicht.

Im Zentrum steht der $HYPER-Token, der sich aktuell noch im Vorverkauf befindet. Bereits rund 29,5 Millionen US-Dollar wurden investiert, obwohl das Mainnet noch nicht live ist. Aufgrund der hohen Nachfrage und der noch niedrigen Bewertung rechnen viele Experten nach dem Börsenlisting mit einer schnellen Neubewertung des Projekts.

