Die Euphorie war groß, als die neue Bundesregierung im Frühjahr beschloss, die Schatulle aufzumachen und das Land mit 100 Milliarden Euro neuen Schulden wieder auf Vordermann zu bringen. Was ist davon geblieben?Deutschland plant die größte staatliche Ausgabenoffensive seit Jahrzehnten - doch der Finanzmotor stottert. Ein neuer Deutsche-Bank-Bericht zeigt: Der politische "Big-Spend"-Plan für Infrastruktur und Verteidigung kommt deutlich langsamer in Fahrt als gedacht. Während Berlin ab 2026 einen kräftigen konjunkturellen Schub erwartet, warnen die Analysten vor erheblichen Verzögerungen, strukturellen Risiken - und einer Überschätzung der kurzfristigen Wirkung des Schuldenpakets. Kern des …