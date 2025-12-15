Das von Elon Musk geführte Raumfahrtunternehmen bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, im nächsten Jahr an die Börse zu gehen - mit einer angestrebten Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Dies die Bewertungen in der gesamten Luft- und Raumfahrtbranche neu definieren.Damit könnte SpaceX den bisherigen Rekordhalter Saudi Aramco (2019) in puncto Börsenbewertung beim IPO übertreffen. Schon jetzt ist klar, wer zu den unmittelbaren Gewinnern zählt: ein enger Kreis privater Investoren, börsennotierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär