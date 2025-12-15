Das von Elon Musk geführte Raumfahrtunternehmen bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, im nächsten Jahr an die Börse zu gehen - mit einer angestrebten Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Dies die Bewertungen in der gesamten Luft- und Raumfahrtbranche neu definieren.Damit könnte SpaceX den bisherigen Rekordhalter Saudi Aramco (2019) in puncto Börsenbewertung beim IPO übertreffen. Schon jetzt ist klar, wer zu den unmittelbaren Gewinnern zählt: ein enger Kreis privater Investoren, börsennotierte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.