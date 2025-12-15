Hedgefonds verkaufen laut Informationen von Goldman Sachs frühzeitig Aktien aus Hongkong und Japan. Die Techwerte gerieten unter Druck. Gleichzeitig schichteten Investoren in Industrie, Banken und Rohstoffe um.Wie Goldman Sachs in einer Mitteilung bekanntgab, verkauften Hedgefonds in der vergangenen Woche Aktien aus Hongkong und Japan. Dies geschah kurz bevor die technologielastigen Indizes Hang Seng und Nikkei in den letzten beiden Handelssitzungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich überhöhter Technologiewerte fielen. Der japanische Blue-Chip-Index Nikkei fiel am Montag um mehr als 1 Prozent. Dies geschah, da Technologieaktien aufgrund anhaltender Bedenken wegen überhöhter Bewertungen und …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.