Seine Hoheit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan eröffnet den "Al Khail Square" im Abu Dhabi Equestrian Club



15.12.2025 / 21:30 CET/CEST

ABU DHABI, UAE, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Seine Hoheit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vizepräsident der VAE, stellvertretender Premierminister, Vorsitzender des Präsidentengerichts und Oberster Vorsitzender des Abu Dhabi Equestrian Club, hat Al Khail Square, ein integriertes Entwicklungsprojekt im Abu Dhabi Equestrian Club, ins Leben gerufen, das den Reitsport aufwerten und sein tief verwurzeltes Erbe in einem modernen städtischen Umfeld feiern soll. Al Khail Square spiegelt die Vision von Abu Dhabi wider, qualitativ hochwertige, zukunftsfähige Gemeinden zu schaffen, die Tradition und modernes Leben miteinander verbinden. Das Projekt, das als neuer Maßstab für Lifestyle, Sport und Gemeinschaft in der Hauptstadt konzipiert ist, legt großen Wert auf Wellness, Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Der Masterplan befindet sich auf dem Gelände des bestehenden Abu Dhabi Equestrian Club, einer üppigen grünen Enklave, die von benachbarten Palästen, Botschaften und Fünf-Sterne-Hotels umgeben ist. Er sieht fußgängerfreundliche Wege, weitläufige Grünflächen, Räume mit offenem Himmel, eine Architektur, die auf die Maximierung des natürlichen Lichts und die Verbesserung der Luftqualität ausgelegt ist, sowie eine fortschrittliche Infrastruktur mit modernen Kühlsystemen vor, um den Bewohnern und Besuchern das ganze Jahr über Komfort zu bieten. Während der Eröffnungsveranstaltung stellte Scheich Mansour den neuen Masterplan für den Club vor und wurde von Seiner Exzellenz Mohammed Abdullah Al Junaibi, dem Vorsitzenden der Presidential Protocol and Strategic Narrative Authority und Vorstandsvorsitzenden des Abu Dhabi Equestrian Club, über die wichtigsten Komponenten des Projekts informiert. Das Projekt wird fortschrittliche Reitsportanlagen, erstklassige Wohneinheiten, moderne Gesundheitseinrichtungen, eine Vielzahl von Einzelhandels- und Gewerbeflächen sowie einen neuen Members-Only-Club umfassen, der ein vollständig integriertes Erlebnis von Weltklasse bietet. Weitere Informationsveranstaltungen wurden von Seiner Exzellenz Ingenieur Ali Al Shaiba, dem Generaldirektor des Abu Dhabi Equestrian Club und des Abu Dhabi Turf Club, sowie von Mitgliedern des Projektteams abgehalten. Sie skizzierten den technischen Umfang des Projekts, die Umsetzungsphasen und den genehmigten Zeitplan bis zur vollständigen Fertigstellung. Scheich Mansour erklärte zu dem Projekt, dass der Al Khail Square die herausragende Stellung des Pferdesports in Abu Dhabi und die kontinuierliche Unterstützung, die er erfährt, widerspiegelt. Er wies darauf hin, dass mit der Entwicklung ein wegweisendes Reiseziel geschaffen wird, das Authentizität und Modernität miteinander verbindet und gleichzeitig Abu Dhabis Position als weltweit führendes Zentrum für Pferderennen und Reitsportaktivitäten stärkt. Er hob auch den umfassenden Beitrag des Projekts zur städtebaulichen, sportlichen und kulturellen Entwicklung Abu Dhabis hervor und betonte, wie wichtig es sei, den genehmigten Zeitplan einzuhalten, um eine den höchsten Standards entsprechende Ausführung zu gewährleisten. Ingenieur Ali Al Shaiba erklärte, dass der Al Khail Square die architektonische Identität des Abu Dhabi Equestrian Club neu definieren und ihn in ein vollständig integriertes Ziel verwandeln wird, das sein historisches Erbe ehrt und gleichzeitig ein modernes Modell für erstklassiges Wohnen, Freizeit und Gastfreundschaft bietet. Der Al Khail Square baut auf dem Erbe des Abu Dhabi Equestrian Club auf, der 1976 vom verstorbenen Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan gegründet wurde, und setzt die langjährige Rolle des Clubs bei der Verankerung des Reitsports als Kernelement der nationalen Identität fort. Seit mehr als fünf Jahrzehnten dient der Club als Zentrum für wichtige sportliche und kulturelle Veranstaltungen im Emirat. Der strategisch günstig im Herzen der Hauptstadt gelegene Al Khail Square wird sich zu einem der markantesten Lifestyle- und Immobilienziele in Abu Dhabi entwickeln und den Ruf des Emirats als Stadt, in der das Erbe des Pferdesports auf modernes Leben trifft, weiter stärken. Video - https://mma.prnewswire.com/media/2845407/Final_video_with_subtitles.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845404/Al_Khail_Square_Launch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845405/Al_Khail_Square_Launch.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/seine-hoheit-scheich-mansour-bin-zayed-al-nahyan-eroffnet-den-al-khail-square-im-abu-dhabi-equestrian-club-302642608.html



