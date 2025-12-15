Anzeige
15.12.2025
DJ Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc: Net Asset Value(s) 

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc (SMTC LN) 
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc: Net Asset Value(s) 
15-Dec-2025 / 21:05 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=------------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc 
 
DEALING DATE: 15-Dec-2025 
 
NAV PER SHARE: USD: 1281.7542 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 650805 
 
CODE: SMTC LN 
 
ISIN: LU1248511575 
 
=------------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
View original content: EQS News 
=------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     LU1248511575 
Category Code: NAV 
TIDM:     SMTC LN 
LEI Code:   213800ZJVX62TFHDGQ36 
Sequence No.: 411548 
EQS News ID:  2246148 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2246148&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 15:05 ET (20:05 GMT)

© 2025 Dow Jones News
