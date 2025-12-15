Align identifiziert ineffiziente Kapitalstruktur und starke Schrumpfung der Shareholder Returns als Kerntreiber der Unterbewertung von Coway

Der Brief umreißt sieben Schlüsselmaßnahmen zur Stärkung der Kapitalallokation und Unternehmensführung

Align drängt Coway, einen konkreteren und verbesserten Wertsteigerungsplan bis zum 30. Januar 2026 anzukündigen

Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), ein Aktionär der Coway Co., Ltd. ("Coway"), der seit 2023 mehr als 4% der ausstehenden Aktien des Unternehmens über Fonds hält, die das Unternehmen verwaltet oder berät, gab bekannt, dass ein zweiter öffentlicher Aktionärsbrief an das Board of Directors von Coway entsandt wurde. Das Schreiben ruft zu Maßnahmen auf, um der chronischen Unterbewertung des Unternehmens entgegenzuwirken und den Aktionärswert zu steigern. Align Partners hat darum gebeten, dass Coway einen überarbeiteten Unternehmenswertsteigerungsplan bekannt gibt, der diese Vorschläge bis zum 30. Januar 2026 widerspiegelt.

In dem Schreiben erachtete Align Partners den Plan von Coway vom Februar 2025 als unzureichend, um der anhaltenden Unterbewertung des Unternehmens entgegenzuwirken und drängte das Aufsichtsgremium, sieben Maßnahmen einzubeziehen: (1) eindeutige mittel- bis langfristige Bewertung und ROE-Ziele mit Ausführungsplänen; (2) klargestellte und gestärkte Zielkapitalstrukturmaßnahmen; (3) aktualisierte Richtlinie zur Aktionärsrendite, die sowohl die Zielkapitalstrukturmaßnahmen als auch das neue Dividendenertragssteuer-Trennungsregime widerspiegelt; (4) verbesserte Offenlegung der Investor Relations; (5) Board-Unabhängigkeitsreformen; (6) Maßnahmen gegen Interessenkonflikte zwischen Mehrheits- und Minderheitsaktionären; und (7) stärkere Ausrichtung zwischen Vergütung von Führungskräften und Aktienkursentwicklung.

Trotz der starken operativen Leistung und der führenden Marktposition von Coway liegt die Bewertung des Unternehmens deutlich unter dem historischen Niveau. Align Partners führt diese Unterbewertung hauptsächlich auf eine ineffiziente Kapitalstruktur und geringere Aktionärsrenditen nach der Übernahme von Netmarble zurück. Darüber hinaus stellte Align Partners fest, dass Coway das Finanzierungsleasing finanziert hat, das das Wachstum des Betriebskapitals durch einbehaltene Gewinne maßgeblich angetrieben hat, die durch die Reduzierung der Aktionärsrenditen anstatt durch günstigere Schulden angehäuft wurden. Diese Kapitalallokationsentscheidungen spiegeln gemäß Align Partners tiefere strukturelle Governance-Probleme, einschließlich unzureichender Unabhängigkeit des Aufsichtsgremiums wider.

Changhwan Lee, CEO von Align Partners, erklärte, dass der zweite öffentliche Aktionärsbrief Coway dazu ermutigen soll, einen strukturellen Rahmen zu schaffen, der eine Rückkehr zu normalisierten Bewertungsniveaus ermöglicht und nachhaltiges, langfristiges Wachstum unterstützt.

