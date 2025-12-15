Der Bitcoin ist am Montagnachmittag zunehmend unter Druck geraten und auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gefallen. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sank am späten Nachmittag um mehr als zwei Prozent auf nur noch etwas mehr als 86.000 US-Dollar. Damit knüpfte der Bitcoin an die schwachen Vortage an. Seit dem Dezember-Hoch von vergangener Woche ging es fast 9.000 Dollar oder knapp zehn Prozent nach unten.Digitalwährungs-Experte Timo Emden sieht eine Zurückhaltung vieler ...

