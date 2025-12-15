© Foto: Peter Morgan - picture alliance/AP Images

Diese in den kommenden Tagen (KW51) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Mittwoch, 17. Dezember: General Mills Anlegerinnen und Anleger von Konsumgüterherstellern hatten in den vergangenen 12 Monaten nichts zu lachen. Reihenweise sind hier die Kurse gepurzelt - zum Teil um mehr als die Hälfte, so auch beim Spezialisten für abgepackte Nahrungsmittel General Mills. Die Ursachen für den schwachen Branchentrend sind vielfältig. Höhere Produktionskosten, eine sinkende Nachfrage und die wachsende Konkurrenz durch Handelsmarken sind die wichtigsten Gründe für die …