Nach Verlusten am Freitag haben die US-Börsen am Montag weiter geschwächelt. Zugleich ist unverändert eine Umschichtung von Technologie-Aktien in sogenannte Standardwerte, also in Aktien aus der traditionellen Industrie, im Gange. Anleger umtreibt nach wie vor die Sorge über womöglich zu hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI). In diesem Umfeld dürften so kurz vor dem Jahreswechsel nicht wenige Investoren Kasse gemacht haben und dies auch weiterhin tun.Der Dow Jones ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.