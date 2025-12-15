2021 hatte ein ungarischer Neurowissenschaftler Ratten das Doom-Spielen beigebracht. Bisher konnten die Nager in dem Ego-Shooter aber nicht viel mehr als sich fortzubewegen. Mit einem Hardware-Update ändert sich das jetzt radikal. Der 1993 gelaunchte Ego-Shooter Doom gilt als eines der bekanntesten Computerspiele der Welt. Seit das Entwicklerstudio ID Software 1997 den Quellcode öffentlich gemacht hat, ist das Spiel auf vielen ungewöhnlichen Geräten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
