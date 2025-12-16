Vancouver, B.C., 15. Dezember 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen") veröffentlichte heute den konsolidierten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr, die am 30. September 2025 endeten.

Alle Zahlenwerte sind, sofern nicht anders angegeben, in Tausend kanadischen Dollar ausgewiesen.

- Der gemeldete Umsatz für das 4. Quartal 2025 betrug 6.219 $, was einem Anstieg um 2.585 $ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Während dieses Zeitraums hat das Unternehmen eine Großanlage und sechs Kleinanlagen in Betrieb genommen, eine generalüberholte 120-kW-Anlage verkauft und die Fertigung von zwei beauftragten Großanlagen fortgesetzt.

- Der gemeldete bereinigte EBITDA-Ertrag(1) für das 4. Quartal 2025 belief sich auf 1.407 $, was einem Anstieg von 957 $ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Der Anstieg ist auf den Anlagenverkauf und den Produktionsumsatzmix gegenüber dem Vergleichszeitraum zurückzuführen.

- Die gemeldeten Royalties, ausgenommen Exklusivitätszahlungen ("Basis-Royalties"), für das 4. Quartal 2025 betrugen 481 $, was einem Anstieg um 113 $ oder 31 % gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr entspricht. Der gemeldete Gesamterlös aus den Royalties für das 4. Quartal 2025 lag bei 481 $, was einem Rückgang von 161 $ bzw. 25 % gegenüber den Gesamteinnahmen aus den Royalties im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres entspricht. Der Rückgang stand im Zusammenhang mit einem bestehenden Royalty-Partner, der sich im Laufe des Geschäftsjahres zu mehreren Großanlagen verpflichtet hatte und sich entschied, die Exklusivität in einem nicht näher bezeichneten zentralamerikanischen Land nicht weiter fortzuführen. Dieser Partner verschob Kapital in einen anderen strategischen Bereich, um die kürzlich erworbenen Großanlagen unterzubringen. Der Rückgang wurde durch einen Anstieg der Basis-Royalties ausgeglichen, der auf die Ausweitung sowohl der Produktverkäufe als auch der Kapazitätsauslastung der REV-Anlagen zurückzuführen ist.

- Die Bruttomarge für die drei Monate bis zum Ende des 4. Quartals 2025 betrug 41 % im Vergleich zu 40 % für die drei Monate bis zum Ende des 4. Quartals 2024. Der Margenanstieg war hauptsächlich auf den Produktionsmix aus Groß- und Kleinanlagen in unterschiedlichen Fertigungsstadien zurückzuführen.

- Für das 4. Quartal 2025 wurde im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres ein Anstieg der Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten ("SG&A"), einschließlich Forschung und Entwicklung ("R&D"), in Höhe von 223 $ gemeldet. Der Anstieg hing vor allem mit Vertriebspersonal, einer verstärkten Teilnahme an Fachmessen sowie Kosten zur Patentaufrechterhaltung zusammen und wurde teilweise durch einen Rückgang der Rechts- und Rekrutierungskosten ausgeglichen.

Konsolidiertes Finanzergebnis:

(Tsd. $) Drei Monate zum 30. September Jahr zum 30. September 2025 2024 Veränderung % 2025 2024 Veränderung % Umsatzerlöse 6.219 3.634 71 % 13.829 8.181 69 % Direkte Kosten (3.667) (2.192) 67 % (9.193) (5.522) 66 % Bruttomarge 2.552 1.442 77 % 4.636 2.659 74 % Betriebskosten Gemein- und Verwaltungskosten 571 604 (5 %) 2.112 2.346 (10 %) Vertrieb und Marketing 553 319 73 % 1.960 1.468 34 % Forschung und Entwicklung 389 367 6 % 1.513 1.494 1 % 1.513 1.290 17 % 5.585 5.308 5 % Nettoertrag (-verlust) aus fortgeführten Geschäftsbetrieben 928 588 58 % (1.534) (2.350) (35 %) Nettoertrag (-verlust) aus nicht fortgeführten Geschäftsbetrieben 7 (13) (154 %) 1.116 (48) (2.425 %) Bereinigtes EBITDA(1) - Ergebnis (Verlust) 1.407 450 213 % 309 (1.489) (121 %) Gewinn (Verlust) pro Aktie: Fortgeführte Geschäftsbetriebe - unverwässert und verwässert 0,01 $ (0,01) $ (0,01) $ (0,02) $ Nicht fortgeführte Geschäftsbetriebe - unverwässert und verwässert 0,00 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,00 $ unverwässert und verwässert 0,01 $ 0,00 $ 0,00 $ (0,02) $

Anmerkung:

(1) Das bereinigte EBITDA ist keine IFRS-konforme Finanzkennzahl. Siehe nachstehende Information zu den nicht auf den IFRS beruhenden Finanzkennzahlen für eine Überleitung zum ähnlichsten IFRS-Äquivalent.

Der konsolidierte Jahresabschluss und der Lagebericht (MD&A) von EnWave sind über SEDAR unter www.sedarplus.ca und die Website des Unternehmens unter http://www.enwave.net abrufbar.

Wichtigste Finanzergebnisse des Jahres 2025 (ausgedrückt in Tsd. $):

- Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 betrug 13.829 $, verglichen mit 8.181 $ für das Geschäftsjahr 2024, was einem Anstieg um 5.648 $ entspricht. Der Anstieg war hauptsächlich auf höhere Erlöse aus Anlagenbauverträgen, den Verkauf von Kleinanlagen sowie auf Lohnfertigungsgebühren zurückzuführen.

- Das bereinigte EBITDA (siehe Abschnitt "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" unten) für das Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 309 $, verglichen mit einem Verlust von 1.489 $ im Geschäftsjahr 2024, was einer Verbesserung um 1.798 $ entspricht. Der Anstieg des bereinigten EBITDA war in erster Linie auf den verstärkten Anlagenverkauf im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 zurückzuführen.

- Die Basis-Royalties beliefen sich für das Geschäftsjahr 2025 auf 1.812 $, ein Anstieg von 228 $ bzw. 14 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamteinnahmen aus Royalties für das Geschäftsjahr 2025 betrugen 1.945 $ im Vergleich zu 1.961 $ im Geschäftsjahr 2024, ein Rückgang von 16 $ bzw. 1 %. Der Rückgang ist auf niedrigere Exklusivitätszahlungen zurückzuführen, wurde jedoch durch eine erhöhte Anzahl von Royalty-Partnern sowie die Ausweitung sowohl der Produktverkäufe als auch der Kapazitätsauslastung der REV-Anlagen ausgeglichen.

- Die Bruttomarge für das Geschäftsjahr 2025 betrug 34 % im Vergleich zu 33 % im Geschäftsjahr 2024. Der Margenanstieg war hauptsächlich auf den Produktionsmix aus Groß- und Kleinanlagen in unterschiedlichen Fertigungsstadien zurückzuführen.

- Die SG&A-Ausgaben für (einschließlich R&D) betrugen im Jahr 2025 5.585 $, verglichen mit 5.308 $ im Geschäftsjahr 2024, was einem Anstieg um 277 $ entspricht. Der Anstieg ist hauptsächlich auf eine erhöhte Teilnahme an Fachmessen, Marketingaktivitäten und Vertriebspersonal zurückzuführen, teilweise ausgeglichen durch reduzierte Rechtskosten und Honorare für professionelle Dienstleistungen.

Bedeutende Unternehmensleistungen in 4. Quartal 2025 und danach:

- Unterzeichnung einer kommerziellen Lizenzvereinbarung und von Kaufverträgen für zwei 10-kW-REV-Anlagen und eine 60-kW-REV-Anlage mit Milne MicroDried.

- Unterzeichnung eines Kaufvertrags mit Dairy Concepts für zwei weitere 10-kW-REV-Anlagen zur Erweiterung der Produktion von Milchsnacks in Europa.

- Unterzeichnung eines Kaufvertrags für eine 120-kW-REV-Anlage und Vereinbarung einer Änderung der Lizenz mit BranchOut Food Inc.

- Unterzeichnung eines Kaufvertrags für eine 10-kW-REV-Anlage und einer kommerziellen Lizenzvereinbarung mit Solve Solutions Ltda.

- Unterzeichnung einer kommerziellen Lizenzvereinbarung mit einem US-amerikanischen Snackunternehmen und eines Kaufvertrags für eine 10-kW-REV-Anlage.

- Unterzeichnung einer kommerziellen Lizenzvereinbarung mit Shinyway International Limited, einem Dienstleister für Cannabisverarbeitung mit Sitz in Neuseeland.

- Abschluss einer vollständig gezeichneten Privatplatzierung von 7.500.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 $ pro Aktie, wodurch ein Gesamterlös in Höhe von 3.000 $ erzielt wurde.

Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen:

In dieser Pressemitteilung wird auf das bereinigte EBITDA verwiesen, das eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl darstellt. Wir definieren das bereinigte EBITDA als Ergebnis vor Abzug von Abschreibungen und Wertminderungen, aktienbasierten Vergütungen, Wechselkursgewinnen oder -verlusten, Finanzaufwendungen oder -erträgen, Einkommensteueraufwendungen oder -erstattungen, einmalige Einnahmen und Ausgaben, Restrukturierungs- und Abfindungskosten und nicht fortgeführten Geschäftsbetrieben. Diese Kennzahl ist nicht notwendigerweise mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Gesellschaften vergleichbar und sollte nicht als Alternative zum Nettogewinn oder zum Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit gemäß der Festlegung in den IFRS verstanden werden. Bitte beachten Sie den Abgleich zwischen dem bereinigten EBITDA und der am ehesten vergleichbaren IFRS-konformen Finanzkennzahl, die im konsolidierten Abschluss des Unternehmens ausgewiesen ist.

Drei Monate zum 30. September Jahr zum 30. September (Tsd. $) 2025 2024 2025 2024 Nettoeinnahmen (-verlust) nach Ertragsteuern 935 575 (418) (2.398) Abschreibungen und Amortisation 368 298 1.258 1.160 Aktienbasierte Vergütungen 59 30 389 248 Wechselkursverlust (-gewinn) (66) 35 (13) (1) Finanzierungseinnahmen 19 (63) (84) (211) Finanzaufwand 99 37 304 140 Einmalige Einnahmen - (475) (11) (475) Nicht fortgeführte Geschäftsbetriebe (7) 13 (1.116) 48 Bereinigtes EBITDA 1.407 450 309 (1.489)

Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen sollten zusammen mit anderen, IFRS-konformen Daten betrachtet werden, um Investoren in die Lage zu versetzen, die operativen Ergebnisse, die zugrundeliegende Leistung und die Aussichten des Unternehmens in ähnlicher Weise wie das Management von EnWave zu bewerten. Dementsprechend sind diese nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen dazu gedacht, zusätzliche Informationen zu liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für IFRS-konforme Leistungskennzahlen betrachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS Financial Measures im Lagebericht des Unternehmens, die auf SEDAR+ (http://www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über einundfünfzig EnWave-Lizenzpartner in vierundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Royalty-pflichtige Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CPA, CA, CFO unter +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

"Safe Harbour"-Zertifizierung für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

