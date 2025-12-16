Lightspeed Venture Partners hat über sechs Vehikel Kapital aufgenommen, was die maßgeschneiderte Fondsarchitektur und die langjährige Erfahrung des Unternehmens im Bereich KI-Investitionen unterstreicht

Lightspeed Venture Partners ("Lightspeed") gab heute den Abschluss von Kapitalzusagen in Höhe von über 9 Milliarden US-Dollar für sechs verschiedene, hochselektive Vehikel bekannt, darunter Lightspeed Venture Partners Fund XV-A (980 Millionen US-Dollar), Lightspeed Venture Partners Fund XV-B (1,2 Milliarden US-Dollar), Lightspeed Select VI (1,8 Milliarden US-Dollar) und Lightspeed Opportunity Fund III (3,3 Milliarden US-Dollar) sowie Lightspeed Co-Investment Fund I (600 Millionen US-Dollar), der für gemeinsame Investitionen mit von Lightspeed verwalteten Vehikeln gegründet wurde. Das Unternehmen schloss im Jahr 2025 außerdem Einzelinvestorenvehikel im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar ab.

Als Pionier im Bereich KI-Investitionen tätigte Lightspeed seine erste Investition in diesem Bereich im Jahr 2012, ein Jahrzehnt vor einem Großteil der Branche. Seitdem hat Lightspeed 165 KI-native Unternehmen unterstützt und mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar in diesen Bereich investiert, wobei der Großteil dieses Kapitals in den Phasen Seed, Series A und Series B bereitgestellt wurde.

In einer Zeit, in der Börsengänge nach wie vor selten sind, haben die Lightspeed-Portfoliounternehmen Rubrik, Netskope und Navan drei der bedeutendsten Technologie-Börsengänge der Jahre 2024 und 2025 abgeschlossen. Lightspeed war zum Zeitpunkt des Börsengangs der größte institutionelle Investor dieser Unternehmen. Diese Ergebnisse spiegeln die langjährige Tradition von Lightspeed wider, Kapital hinter Marktpionieren in den Bereichen Unternehmen, Verbraucher, Gesundheit, Fintech, Zukunftstechnologien und KI-gesteuerte Innovationen zu konzentrieren, von der Unternehmensgründung bis hin zu einer bedeutenden Größe.

Diese Kapitalbeschaffung stellt eine bewusste, chancenorientierte Strukturierung dar, die weiterhin Unternehmen mit bahnbrechenden Ideen und Technologien identifizieren und in diese investieren wird. Darüber hinaus werden neue Wachstumschancen für Unternehmen gefördert, wie wir es bereits in der Vergangenheit mit Unternehmen wie Anthropic, xAI, Databricks, Mistral, Glean, Abridge, SSI, Skild AI und anderen getan haben.

"KI ist der transformativste technologische Wandel seit einer Generation, und Lightspeed investiert seit Jahren aus dieser Überzeugung heraus und hat viele der weltweit bedeutendsten KI-Unternehmen in der Frühphase und in Wachstumsphasen finanziell unterstützt", erklärte Ravi Mhatre, Gründer und Partner bei Lightspeed. "KI hat völlig neue Märkte erschlossen, die vor zwei Jahren noch nicht existierten. Die zunehmenden Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz werden bis zum Jahr 2026 tiefgreifende Veränderungen in den Bereichen professionelle Dienstleistungen, wissenschaftliche Forschung, Autonomie und zahlreichen anderen Märkten bewirken. Diese Kapitalbeschaffung ermöglicht es uns, die Gründer, die diesen Wandel gestalten, weiterhin zu unterstützen."

"Dies ist die bedeutendste und strategisch wichtigste Kapitalbeschaffung in der Geschichte von Lightspeed", erklärte Bejul Somaia, Partner und Leader bei Lightspeed."Wir handeln im Hinblick auf eine Zukunft, die sich deutlich von der Vergangenheit unterscheidet und die von grundlegenden Prinzipien geprägt ist, nicht von der Einhaltung von Konventionen. Investitionen in die Wissenswirtschaft erfordern ein hohes Maß an strategischer Koordination und nicht eine lose koordinierte Ansammlung einzelner Bemühungen."

Diese Kapitalbeschaffung fördert die globale Technologie-Investitionsplattform von Lightspeed, deren Schwerpunkt auf exzellenten Investitionen, proaktivem Portfoliomanagement und außergewöhnlicher Unterstützung für Gründer liegt. Die Mittel werden von einer globalen institutionellen Basis von Kommanditisten unterstützt, was das Engagement von Lightspeed als globale Investmentgesellschaft widerspiegelt.

Über Lightspeed

Lightspeed ist eine globale, mehrstufige Risikokapitalgesellschaft, die Vermögenswerte in Höhe von über 40 Milliarden US-Dollar verwaltet. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 war Lightspeed der erste Investor und frühe Förderer einiger der innovativsten Unternehmen der Welt, darunter Abridge, Anthropic, Anduril, Castelion, Databricks, Glean, Mistral, Navan, Neko Health, Netskope, Thinking Machines, Reflection AI, Rubrik, Snap, Skild AI, Vinted, Wiz und viele weitere. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen, das Team und warum wir vom Potenzial der KI, die Welt zu verändern, überzeugt sind, unter lsvp.com.

