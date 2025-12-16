© Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 17:00 Uhr, USA: Cisco Systems, Hauptversammlung Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Konjunkturdaten 01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 11/25 09:00 Uhr, Spanien: Arbeitskosten Q3/25 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE