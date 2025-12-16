DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel schwächer
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.49 Uhr 78 Punkte auf 24.115. In den Handel gegangen war er mit 24.169 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.208 und das Tagestief bei 24.070 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 887 Kontrakte.
December 15, 2025 23:50 ET (04:50 GMT)
