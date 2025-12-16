DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Dezember

=== *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,1% zuvor: 5,0% *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 51,2 zuvor: 51,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,2 zuvor: 50,4 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 zuvor: 52,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 48,5 zuvor: 48,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 zuvor: 52,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,6 zuvor: 50,5 *** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember PROGNOSE: 39,3 zuvor: 38,5 Konjunkturlage PROGNOSE: -80,0 zuvor: -78,7 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ausblick 2026 *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: + 45.000 gg Vm September: +119.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,5% September:4,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm September:+0,2% gg Vm *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,1 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,2 *** 16:00 US/Lagerbestände September PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV ===

