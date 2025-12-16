Zum Wochenauftakt hat der Bitcoin rund drei Prozent an Wert verloren und ist unter die Marke von 86.000 Dollar gerutscht (DER AKTIONÄR berichtete). Innerhalb weniger Stunden wurden laut Daten von Coinglass Long-Positionen im Wert von mehr als 380 Millionen Dollar liquidiert - ein deutliches Signal dafür, dass viele Trader auf eine schnelle Gegenbewegung gesetzt hatten, diese jedoch ausblieb.Besonders brisant wirkt der jüngste Rücksetzer vor dem Hintergrund gleich zweier milliardenschwerer Investitionen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.