DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

RIVIAN/VW - Der US-Elektroautobauer Rivian führt Gespräche über einen möglichen Einsatz seiner Fahrzeugsoftware in VW-Modellen mit Verbrennungsmotor. "Wir reden darüber", sagte Rivian-Gründer und CEO RJ Scaringe dem Handelsblatt. Details nannte er nicht. Rivian arbeitet seit 2024 in einem Joint Venture mit dem Volkswagen-Konzern zusammen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll die Softwarebasis für künftige Modelle in Europa und Nordamerika entwickeln. Bislang galt die Partnerschaft rein für batterieelektrische Fahrzeuge. Die Partnerschaft gilt als zentrales Projekt für VW-Konzernchef Oliver Blume, nachdem der Autobauer mit seiner früheren Softwaretochter Cariad lange mit Verzögerungen und Mehrkosten zu kämpfen hatte. (Handelsblatt)

DELIVERY HERO - Delivery Hero hat seinen unter Druck geratenen Vorstandsvorsitzenden verteidigt. Aufsichtsratschefin Kristin Skogen Lund sagte der Financial Times, dass "trotz widriger Umstände" die Leistung des Unternehmens "stark geblieben" sei, selbst nachdem der Aktienkurs in den vergangenen 12 Monaten um 30 Prozent gefallen war und damit rund 1,5 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung verloren gegangen waren. "Wir teilen die Frustration darüber, dass sich dies nicht im Aktienkurs widerspiegelt, und wir sind entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen", sagte sie. Vergangene Woche schrieb Skogen Lund in einem Brief an die Aktionäre, dass das Unternehmen seine Strategie überprüfe und Optionen wie "Best-Owner-Bewertungen", "Partnerschaften" und "Kapitalmarkttransaktionen" in Betracht ziehe. Die Aktien des Konzerns stiegen in den Tagen nach der Ankündigung um mehr als 13 Prozent, haben seitdem jedoch einen Teil dieser Gewinne wieder eingebüßt. (Financial Times)

AILY LABS - Das deutsche KI-Startup Aily Labs aus München hat mehr als 100 Millionen Euro von prominenten Wagniskapitalgebern eingesammelt und bewegt sich damit in Richtung Börsenreife. "Wir haben einen möglichen Börsengang für die Zukunft stets im Blick, um schneller zu wachsen", sagte CEO und Gründerin Bianca Anghelina der Börsen-Zeitung. "Wir fühlen uns sehr stark dem Standort Deutschland verbunden. Hier gibt es ein Ökosystem von Startups, die besonders gut in neuartigen Anwendungen von LLMs sind." Aily Labs bietet großen Unternehmen eine App für schnellere und bessere Entscheidungen auf Basis der eigenen Firmendaten. (Börsen-Zeitung)

December 16, 2025 00:33 ET (05:33 GMT)

