FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine leichten Vortagsgewinne am Dienstag abgeben. Am Tag wichtiger Konjunktursignale aus den USA taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 24.095 Punkte. Die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke rückt damit wieder näher.

Die Experten der Commerzbank sprechen von einer Konsolidierung, die sich am Vortag nach gutem Start auch in einem schwächeren Handelsschluss an den US-Börsen zeigte. In die Defensive gehen die Anleger vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist.

An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren./tih/jha/