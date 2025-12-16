© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die Aktie von Korea Zinc bricht zweistellig ein, nachdem Großaktionäre ein US-gestütztes Milliardenprojekt infrage stellen. Ein drohender Machtkampf und mögliche Klagen verunsichern die Anleger.Die Aktie von Korea Zinc ist am Dienstag um mehr als 13 Prozent eingebrochen. Auslöser ist ein offener Konflikt zwischen dem Management des südkoreanischen Metallkonzerns und seinem größten Aktionärsbündnis. Dieses stellt sich quer gegen die Pläne für ein milliardenschweres, von den USA unterstütztes Hüttenprojekt im Bundesstaat Tennessee - und erwägt nun sogar rechtliche Schritte. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Noch am Vortag hatte die Aktie kräftig zugelegt. …