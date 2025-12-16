Der Goldpreis hat zum Wochenstart einen Teil seiner zuvor kräftigen Aufschläge wieder eingebüßt. Am Montagnachmittag bewegte sich die Notierung für eine Feinunze um die Marke von 4.300 Dollar und lag damit nahezu auf dem Niveau vom Wochenschluss. Auch am Dienstagmorgen tut sich das Edelmetall schwer. Die Feinunze kostet derzeit 4.287 Dollar.Am Montagmorgen hatte das Edelmetall noch deutlich zulegen können. In der Spitze ging es um rund 1,2 Prozent nach oben auf etwa 4.350 Dollar. Damit rückte das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...