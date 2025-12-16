DJ USA bieten Ukraine Sicherheitsgarantien an

Von Laurence Norman, Bertrand Benoit und Anastasiia Malenko

DOW JONES--Die USA haben zugesagt, die Ukraine vor künftigen russischen Angriff zu schützen. Wie US-Vertreter mitteilten, boten sie an, europäische Sicherheitsgarantien zu unterstützen und sich um die Rückendeckung des Senats für die versprochene Rolle Washingtons zu bemühen, zu der sie sich öffentlich noch nicht im Detail geäußert haben.

Die US-Zusage, die von russischen Vertretern voraussichtlich bestritten werden wird, erfolgte am zweiten Tag der Gespräche zwischen führenden Politikern und hochrangigen Vertretern der USA, der Ukraine und Europas in Berlin. Es bleibt unklar, in welchem Umfang Washington militärisch eingreifen würde.

Diese Wende könnte eines der größten Hindernisse für Kiew bei der Unterzeichnung eines Abkommens mit Russland beseitigen. Aber eine noch größere Hürde bleibt bestehen: die Frage der Territorien. Es ist nämlich weiter ungelöst, welche umstrittenen Gebiete Kiew behalten würde und ob sich die Ukraine einseitig aus einem Gebiet der Region Donezk zurückziehen würde, das sie derzeit kontrolliert.

Vertreter Europas bieten der Ukraine seit Monaten Sicherheitsgarantien an, um einen künftigen russischen Angriff abzuschrecken, aber sie haben die Notwendigkeit irgendeiner Form von US-Hilfe zur Absicherung dieser Pläne betont. Sie haben der Ukraine geraten, bei der Zustimmung zu anderen großen Zugeständnissen vorsichtig zu sein, bis sie eine klare militärische Unterstützung der USA gesichert hätten.

Die US-Vertreter sagten, sie hätten mit der Ukraine einen Konsens über 90 Prozent der diskutierten Themen erzielt.

US-Präsident Donald Trump sagte Reportern im Weißen Haus, dass die Gespräche "sehr gut" waren, und merkte an, dass er zahlreiche Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt habe.

"Im Moment will Russland einsteigen, und das Problem ist, dass sie es beenden wollen, und dann plötzlich nicht mehr, und die Ukraine will es beenden, und plötzlich nicht mehr", sagte Trump. "Also müssen wir sie auf einen Nenner bringen."

Während US-Vertreter betonen, dass sie keinen unangemessenen Druck auf die Ukraine ausüben, will die Trump-Regierung, wenn möglich, bis zum Jahresende einen Deal abschließen. Ukrainische und europäische Vertreter sind skeptisch, dass eine Einigung so schnell erzielt werden kann.

Moskau hat erklärt, es werde entschieden Einspruch erheben, wenn von Kiew und Brüssel entwickelte Vorschläge, wie etwa von den USA unterstützte Sicherheitsgarantien, in den Friedensplan aufgenommen würden.

Die Sicherheitsgarantien würden Überwachung, Verifizierung und Konfliktvermeidung umfassen, sagten die US-Vertreter. Sie würden die Rolle festlegen, die die USA spielen würden, falls Russland ein Friedensabkommen bricht und die Ukraine erneut angreift. Sie würden auch die Bereitstellung von Waffen zur Abschreckung einer russischen Streitmacht beinhalten. Die US-Vertreter nannten keine Einzelheiten zur US-Rolle. Sie wiederholten aber, dass Washington keine Bodentruppen entsenden werde.

