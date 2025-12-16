DJ MÄRKTE ASIEN/Ausverkauf im Technologiesektor hält an

DOW JONES--An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag den zweiten Tag in Folge steil bergab. Erneut machen Sorgen über das Platzen einer möglichen Technologieblase im KI-Bereich die Runde. Daher verzeichnen Technologiewerte und technologielastige Indizes wie der Kospi in Südkorea besonders hohe Abschläge. Händler sprechen von einer Rotation aus Technologiewerten, aber auch Aktien ganz allgemein. Zudem sorgen sich Anleger über die Verfassung des US-Arbeitsmarktes, denn es werden am Nachmittag Daten unter anderem aus dem November in den USA nachgereicht. Wegen des "Shutdown" war der Arbeitsmarktbericht der Regierung für November ausgefallen.

Während sich die Diskussionen in den USA über die Anzahl weiterer Zinssenkungen drehen, befürchten Anleger in Japan dagegen Zinserhöhungen durch die japanische Notenbank im Wochenverlauf - auf alle Fälle aber eine falkenhafte Tonlage. "Die Risikobereitschaft bleibt angesichts eines vollen Terminkalenders für die Woche gedämpft", urteilt IG-Chefmarktanalyst Chris Beauchamp.

In Japan gibt der Nikkei-225 um 1,5 Prozent auf 50.603 Punkte nach. Der japanische Leitindex baut im Verlauf seine Abgaben deutlich aus - parallel zieht der Yen an und drückt die Börsenkurse nach unten. Notenbankgouverneur Kazuo Ueda dürfte am Freitag eine Zinserhöhung bekannt geben, mutmaßt ein Händler. Argumente liefert der Privatsektor, der das Jahr auf einem Hoch beendet, wie jüngste Einkaufsmanagerdaten von S&P Global nahelegen. Im Technologiesektor fallen Yaskawa Electric um 5,5 Prozent und Fujikura um 5,1 Prozent. Mitsubishi UFJ Financial Group büßen 2,9 Prozent ein, der Finanzkonzern steht offenbar kurz davor, sich an der indischen Shriram Finance zu beteiligen.

In China fallen Shanghai-Composite und HSI in Hongkong um 1,2 bzw. 2,1 Prozent. Nach den schwachen Konjunkturdaten des Vortages gibt es weitere kritische Stimmen zur Lage der chinesischen Wirtschaft. Diese dürfte angesichts mangelnder starker politischer Unterstützung in naher Zukunft weiter vor Herausforderungen stehen, urteilen die Volkswirte der Bank of America. Sie verweisen auf November-Daten, die nach wie vor eine schwache Binnennachfrage zeigten. Zudem habe der Ton auf der jüngsten Central Economic Work Conference auf eine "begrenzte Bereitschaft der politischen Entscheidungsträger, die Konjunkturhilfen in naher Zukunft deutlich zu erhöhen," hingedeutet. Nomura rechnet mit deutlich sinkenden Wachstumsraten. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten seien im zweiten Halbjahr 2025 eingebrochen, aber Peking habe es nicht eilig gehabt, umfangreiche expansive Maßnahmen auf den Weg zu bringen, merken die Analysten an.

In Südkorea stürzt der technologielastige Kospi um 2,0 Prozent ab, nachdem der Leitindex zu Handelsbeginn noch im Plus eröffnet hat. Korea Zinc, der weltweit größte Zinkproduzent, plant den Bau einer Anlage im Wert von 7,43 Milliarden US-Dollar in den USA. Dies erfolgt im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens. Nachdem der Kurs am Vortag zunächst positiv auf entsprechende Spekulationen reagiert hatte, stürzt der Kurs nun mit den bestätigten Informationen um 13,2 Prozent ab. Der australische Leitindex S&P/ASX-200 zeigt sich wie schon am Vortag relativ wenig berührt vom regionalen Ausverkauf und schließt 0,4 Prozent tiefer. Technologietitel spielen im Leitindex kaum eine Rolle.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.598,90 -0,4% +6,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 50.602,80 -1,5% +27,4% 07:00 Kospi (Seoul) 4.009,79 -2,0% +67,1% 07:30 Shanghai-Comp. 3.822,70 -1,2% +16,0% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.093,94 -2,1% +29,4% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:42 % YTD EUR/USD 1,1753 0,0 1,1752 1,1732 +13,3% EUR/JPY 181,92 -0,3 182,42 182,11 +12,2% EUR/GBP 0,8793 0,1 0,8787 0,8781 +6,1% GBP/USD 1,3366 -0,1 1,3375 1,3361 +6,9% USD/JPY 154,78 -0,3 155,23 155,22 -1,0% USD/KRW 1.475,65 0,5 1.468,48 1.473,35 -0,0% USD/CNY 7,0550 -0,1 7,0614 7,0616 -1,9% USD/CNH 7,0384 -0,1 7,0431 7,0471 -3,8% USD/HKD 7,7784 -0,0 7,7822 7,7812 +0,2% AUD/USD 0,6634 -0,1 0,6642 0,6646 +7,3% NZD/USD 0,5777 -0,1 0,5780 0,5785 +3,5% BTC/USD 86.036,50 -0,2 86.236,35 89.607,40 -6,8% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,40 56,82 -0,7% -0,42 -20,0% Brent/ICE 60,13 60,56 -0,7% -0,43 -18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.284,46 4.306,00 -0,5% -21,55 +63,9% Silber 62,74 64,096 -2,1% -1,36 +114,5% Platin 1.541,02 1.519,80 +1,4% +21,22 +70,0% Kupfer 5,27 5,34 -1,3% -0,07 +28,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 01:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.