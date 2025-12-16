Market Logic Software, GmbH: Dank neuer Partnerschaft mit der Firma Matter in Asien-Pazifik profitieren Markenunternehmen und erfahrene Marktführer vor Ort von den Always-on-Insights-Lösungen von Market Logic Software

BERLIN, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 16. Dezember 2025 / Market Logic Software, der marktführende SaaS-Anbieter von Insight-Management-Lösungen, ist eine Partnerschaft mit Matter, einem in Neuseeland ansässigen Informationsdienstleister für Markenentwickler und Erlebnisgestalter, eingegangen. Diese Zusammenarbeit ist ein faszinierender Schritt auf dem Weg zur Expansion von Market Logic im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in Neuseeland und Australien, wo die Firma Matter eng mit Markenunternehmen vor Ort zusammenarbeitet, die ihr Kunden- und Marktverständnis vertiefen möchten.

Gemeinsam werden Market Logic und Matter Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum dabei unterstützen, schneller einzigartige Erkenntnisse zu gewinnen und rascher Maßnahmen zu ergreifen. Durch die Bündelung der Stärke von Market Logics KI-gestützter Insights-Plattform DeepSights mit der Daten-, Forschungs- und Messkompetenz von Matter werden die beiden Unternehmen ambitionierte Markenunternehmen vor Ort bei ihrem internationalen Wachstum durch Datenintelligenz fördern.

"In Neuseeland und Australien sind außergewöhnliche Markenunternehmen beheimatet, denen Innovation und Kreativität nicht fremd sind", so Oliver Allen. "Durch die Bündelung unserer strategischen und kreativen Intelligenz mit den marktführenden KI-Fähigkeiten von DeepSights helfen wir diesen Teams, Entscheidungen rascher und mit mehr Überzeugung zu treffen. Aus unserer Sicht entsteht die wahre Magie dann, wenn intelligente, branchenführende Technologien mit fundierter Forschung, kulturellem Knowhow und Dateneinblicken kombiniert werden. Genau das hoffen wir durch diese Partnerschaft zu erreichen."

"Matter ist sich der einzigartigen Dynamik der Markenunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum und deren Konsumenten sehr bewusst", weiß Maarten Sambre, SVP Global Sales bei Market Logic Software. "Mit DeepSights können wir diese Unternehmen dabei unterstützen, rasch zu verifizierten Erkenntnissen zu gelangen. Matter sorgt anschließend dafür, dass diese Erkenntnisse in intelligente und kreative Marken- und Erlebnisstrategien umgesetzt werden."

Diese Partnerschaft steht auch für das gemeinsame Engagement zur Unterstützung der rasanten Entwicklung des Insights-Sektors im asiatisch-pazifischen Raum, wo die Nachfrage nach KI-gestützter Intelligenz weiter zunimmt. Market Logic und Matter werden mit den Firmen beim Marken-Engagement, bei den regionalen Aktivierungskampagnen und im Bereich Thought Leadership zusammenarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf intelligenteren, erkenntnisgestützten Entscheidungen liegt.

Für weitere Informationen über die Partnerschaft wenden Sie sich bitte an:

Daniela Zuin

CMO

Market Logic Software

daniela.zuin@marketlogicsoftware.com

Tel: +44 7799 113040

Oliver Allen

Partner

Matter

oliver.allen@matter.nz

Tel: +64 27 448 6008

Über Market Logic Software:

Market Logic ist der führende SaaS-Anbieter von Markt- und Insights-Lösungen. Angetrieben von unserer speziell für Insights entwickelten KI-Technologie "DeepSights" ermöglicht unsere Plattform den Insight-Teams und Entscheidungsträgern in Unternehmen, vertrauenswürdige Erkenntnisse schnell und in großem Umfang in geschäftliche Erfolge umzusetzen. Wir konnten bereits Hunderten von verbraucherorientierten Marken auf der ganzen Welt dabei helfen, durch solide Erkenntnisse zu erfolgreichen Unternehmen zu werden. Marktführer wie Unilever, Vodafone, Bayer und Tesco wurden mit Unterstützung von Market Logic zu Innovationstreibern, die intelligentere Marktentscheidungen treffen. Mehr erfahren können Sie unter https://marketlogicsoftware.com/.

Über Matter

Matter ist ein Informationsdienstleister für Markenentwickler und Erlebnisgestalter. Wir helfen Unternehmen dabei, die Klarheit und das Selbstvertrauen zu gewinnen, die sie benötigen, um Entscheidungen zu treffen, die zu kommerziellem Erfolg führen. Durch die Kombination von strategischer Strenge und kreativem Handwerk verwandeln wir komplexe Daten in einfache, aussagekräftige Informationen, die die Leistung von Marken und Erlebnissen steigern. Kunden - von ambitionierten Start-ups bis hin zu globalen Unternehmen - entscheiden sich für Matter, weil wir schnelle, wirkungsvolle und hervorragend ausgeführte Arbeit liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.matter.nz/

Quelle: Market Logic Software GmbH

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.