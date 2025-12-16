NINGBO, CHINA (ots) -Die Geely Auto Group hat heute das Geely Safety Centre vorgestellt - das nun größte und fortschrittlichste Testzentrum für Fahrzeugsicherheit weltweit. Das Sicherheitszentrum erstreckt sich über eine Fläche von 45.000 m² und wurde mit einer Anfangsinvestition von über 2 Milliarden RMB errichtet. Es ermöglicht Geely, die Entwicklung von Sicherheitstechnologien zu beschleunigen und globale Sicherheitsstandards auf ein neues Niveau zu heben.Das Geely Safety Centre deckt das vollständige Spektrum internationaler Sicherheitstests ab - von Hochgeschwindigkeits-Crashtests und Fußgängerschutz über Simulationen zur aktiven Sicherheit, Batterietests und Sicherheitsprüfungen neuer Energieträger bis hin zu Cybersecurity-Tests und gesundheitsbezogenen Sicherheitsbewertungen. Über die herkömmlichen Prüfungen zur Fahrzeugsicherheit und Insassenschutz hinaus wurde das Zentrum entwickelt, um Geelys Konzept der "umfassenden Sicherheit" im Zeitalter intelligenter Fahrzeuge zu unterstützen. Sicherheit bedeutet für Geely mehr als nur Fahrzeug- und Produktsicherheit - auch der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt ist ein wesentlicher Bestandteil, der in diesem Zentrum überprüft werden kann. Das "Golden Nose"-Team des Geely Safety Centres konzentriert sich auf die Prüfung flüchtiger Stoffe und Gerüche, die Erkennung gesundheitsschädlicher Substanzen und die Einhaltung des Standards "null schädliche Gase/Gerüche".Das neue Sicherheitszentrum hat zudem fünf Weltrekorde aufgestellt, darunter: das größte Sicherheitslabor für Fahrzeuge (81.930,745 m²), die längste Indoor-Crashteststrecke (293,39 Meter), den größten Windkanal mit höhen- und klimavariabler Simulation (Schnee/Regen/Sonneneinstrahlung) für Fahrzeugtests (28.536,224 m², maximale Windgeschwindigkeit 250 km/h), das größte Crashtest-Areal mit variabler Aufprallrichtung (0-180°, 12.709,293 m²) sowie die höchste Anzahl an Testarten (27) in einem Sicherheitslabor eines Automobilherstellers.Das neue Sicherheitszentrum vereint weltweit bewährte Verfahren in der Entwicklung von Fahrzeugsicherheit. Es kombiniert Erkenntnisse führender internationaler Sicherheitsexperten mit Geelys schnell wachsenden F&E-Kompetenzen, um die Sicherheitsleistung über gesetzliche Anforderungen hinaus zu steigern. Darüber hinaus stärkt das Zentrum die Zusammenarbeit von Geely mit Institutionen wie dem China Automotive Technology and Research Center (CATARC) und der Tsinghua-Universität, unter anderem durch die gemeinsame Veröffentlichung des "White Paper on the Development of Intelligent Vehicle Safety". Diese Initiativen unterstreichen Geelys Engagement, die nächste Innovationswelle im Bereich Sicherheit voranzutreiben und neue Maßstäbe für die intelligente Mobilität zu setzen.In den vergangenen zehn Jahren hat Geely über 250 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung investiert - mit Sicherheit als zentralem Schwerpunkt. Die Eröffnung des Geely Safety Centre stellt den nächsten Meilenstein dieses Engagements dar und versetzt Geely in die Lage, weltweit sicherere, intelligentere und nachhaltigere Mobilitätslösungen bereitzustellen.Pressekontakt:Janet Chen, media@geely.comOriginal-Content von: GEELY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178142/6180108