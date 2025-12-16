2025. Das Jahr der Künstlichen Intelligenz. Kaum ein Trend oder Sektor entwickelte sich in diesem Jahr so rasant wie dieser. Neue Chip-Generationen, globale Rechenzentrums-Investitionen und On-Device-AI auf Milliarden Endgeräten treiben einen Markt, der in wenigen Jahren ein Umsatzvolumen im Billionen-Bereich erreichen soll. Die entscheidenden Impulse kommen dabei von den Technologiekonzernen, die die Infrastruktur, Software und Rechenleistung für den KI-Boom bereitstellen - und warum nicht in alle ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.