Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 16
www.bodycote.com
16 December 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
15 December 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
42,000
Highest price paid per share (pence per share):
711.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
677.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
696.29p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,664,070 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,646,334 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,792,102 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
90
685
15/12/2025 08:05:39
00504863604TRLO1.1.1
XLON
84
685
15/12/2025 08:05:40
00504863605TRLO1.1.1
XLON
14
683
15/12/2025 08:07:31
00504863727TRLO1.1.1
TRQX
29
683
15/12/2025 08:08:22
00504863801TRLO1.1.1
CHIX
14
682.5
15/12/2025 08:08:28
00504863817TRLO1.1.1
AQXE
130
682.5
15/12/2025 08:09:12
00504864009TRLO1.1.1
XLON
99
683
15/12/2025 08:09:12
00504864010TRLO1.1.1
BATE
18
682.5
15/12/2025 08:09:16
00504864015TRLO1.1.1
XLON
10
683
15/12/2025 08:11:01
00504864195TRLO1.1.1
BATE
7
683
15/12/2025 08:11:01
00504864196TRLO1.1.1
BATE
161
677.5
15/12/2025 08:19:22
00504865313TRLO1.1.1
XLON
183
684.5
15/12/2025 08:32:03
00504867530TRLO1.1.1
XLON
153
687
15/12/2025 08:39:56
00504868542TRLO1.1.1
XLON
15
688
15/12/2025 08:44:34
00504869387TRLO1.1.1
TRQX
159
689
15/12/2025 08:45:34
00504869522TRLO1.1.1
XLON
26
690
15/12/2025 08:52:20
00504870762TRLO1.1.1
XLON
131
690
15/12/2025 08:52:20
00504870763TRLO1.1.1
XLON
17
689.5
15/12/2025 08:56:32
00504871537TRLO1.1.1
AQXE
31
688.5
15/12/2025 08:56:34
00504871540TRLO1.1.1
CHIX
153
688.5
15/12/2025 08:56:48
00504871583TRLO1.1.1
XLON
125
688.5
15/12/2025 08:56:51
00504871591TRLO1.1.1
BATE
19
688.5
15/12/2025 08:59:25
00504871920TRLO1.1.1
TRQX
51
688.5
15/12/2025 08:59:30
00504871931TRLO1.1.1
XLON
58
688.5
15/12/2025 08:59:30
00504871930TRLO1.1.1
XLON
58
688.5
15/12/2025 08:59:30
00504871932TRLO1.1.1
XLON
11
689.5
15/12/2025 09:00:10
00504872071TRLO1.1.1
AQXE
31
688.5
15/12/2025 09:00:26
00504872112TRLO1.1.1
CHIX
11
688
15/12/2025 09:02:19
00504872366TRLO1.1.1
BATE
27
688.5
15/12/2025 09:02:19
00504872367TRLO1.1.1
BATE
11
688.5
15/12/2025 09:02:42
00504872412TRLO1.1.1
BATE
235
689
15/12/2025 09:07:19
00504873325TRLO1.1.1
XLON
19
689
15/12/2025 09:08:52
00504873687TRLO1.1.1
TRQX
11
688
15/12/2025 09:13:07
00504874439TRLO1.1.1
AQXE
248
688.5
15/12/2025 09:16:41
00504875218TRLO1.1.1
XLON
85
689
15/12/2025 09:18:51
00504875566TRLO1.1.1
BATE
32
689
15/12/2025 09:19:00
00504875614TRLO1.1.1
CHIX
13
689
15/12/2025 09:21:25
00504876073TRLO1.1.1
TRQX
30
689
15/12/2025 09:21:25
00504876072TRLO1.1.1
CHIX
11
689
15/12/2025 09:21:35
00504876112TRLO1.1.1
AQXE
1
689
15/12/2025 09:21:35
00504876113TRLO1.1.1
AQXE
12
689
15/12/2025 09:22:45
00504876279TRLO1.1.1
XLON
59
689
15/12/2025 09:22:45
00504876280TRLO1.1.1
XLON
61
689
15/12/2025 09:22:45
00504876278TRLO1.1.1
XLON
17
688.5
15/12/2025 09:22:56
00504876320TRLO1.1.1
TRQX
175
688
15/12/2025 09:25:12
00504876865TRLO1.1.1
XLON
110
689.5
15/12/2025 09:26:21
00504876997TRLO1.1.1
BATE
9
691
15/12/2025 09:28:27
00504877329TRLO1.1.1
XLON
51
691
15/12/2025 09:28:27
00504877330TRLO1.1.1
XLON
77
691
15/12/2025 09:28:27
00504877331TRLO1.1.1
XLON
17
690
15/12/2025 09:28:36
00504877365TRLO1.1.1
TRQX
13
689.5
15/12/2025 09:30:07
00504877641TRLO1.1.1
AQXE
130
689.5
15/12/2025 09:30:07
00504877640TRLO1.1.1
BATE
16
689.5
15/12/2025 09:30:07
00504877642TRLO1.1.1
AQXE
11
690.5
15/12/2025 09:30:56
00504877754TRLO1.1.1
CHIX
31
691.5
15/12/2025 09:35:01
00504878581TRLO1.1.1
CHIX
128
691.5
15/12/2025 09:40:11
00504879564TRLO1.1.1
BATE
184
691.5
15/12/2025 09:40:12
00504879568TRLO1.1.1
XLON
212
691.5
15/12/2025 09:41:14
00504879782TRLO1.1.1
XLON
6
691.5
15/12/2025 09:41:14
00504879784TRLO1.1.1
TRQX
11
691.5
15/12/2025 09:41:14
00504879783TRLO1.1.1
TRQX
16
689.5
15/12/2025 09:45:28
00504880929TRLO1.1.1
AQXE
36
690
15/12/2025 09:45:32
00504880932TRLO1.1.1
CHIX
16
691.5
15/12/2025 09:54:59
00504883059TRLO1.1.1
AQXE
35
691.5
15/12/2025 09:54:59
00504883061TRLO1.1.1
CHIX
87
691.5
15/12/2025 09:54:59
00504883062TRLO1.1.1
BATE
129
691.5
15/12/2025 09:54:59
00504883060TRLO1.1.1
BATE
345
691.5
15/12/2025 09:54:59
00504883063TRLO1.1.1
XLON
17
691.5
15/12/2025 09:54:59
00504883064TRLO1.1.1
TRQX
27
691.5
15/12/2025 09:57:41
00504883604TRLO1.1.1
CHIX
11
691.5
15/12/2025 09:59:34
00504884046TRLO1.1.1
TRQX
6
691.5
15/12/2025 09:59:34
00504884047TRLO1.1.1
TRQX
182
691
15/12/2025 10:00:44
00504884282TRLO1.1.1
XLON
16
693.5
15/12/2025 10:04:04
00504884984TRLO1.1.1
AQXE
8
694
15/12/2025 10:05:18
00504885229TRLO1.1.1
XLON
125
694
15/12/2025 10:05:18
00504885230TRLO1.1.1
XLON
32
693.5
15/12/2025 10:05:26
00504885253TRLO1.1.1
CHIX
101
693
15/12/2025 10:07:04
00504885540TRLO1.1.1
BATE
195
692
15/12/2025 10:07:29
00504885652TRLO1.1.1
XLON
5
692.5
15/12/2025 10:07:40
00504885714TRLO1.1.1
TRQX
11
692.5
15/12/2025 10:07:40
00504885713TRLO1.1.1
TRQX
16
693
15/12/2025 10:10:13
00504886144TRLO1.1.1
AQXE
15
692
15/12/2025 10:11:33
00504886336TRLO1.1.1
XLON
111
692
15/12/2025 10:11:33
00504886335TRLO1.1.1
XLON
9
692
15/12/2025 10:11:33
00504886337TRLO1.1.1
XLON
19
692.5
15/12/2025 10:17:25
00504887422TRLO1.1.1
TRQX
212
692
15/12/2025 10:18:21
00504887634TRLO1.1.1
XLON
14
692
15/12/2025 10:18:21
00504887636TRLO1.1.1
CHIX
16
692
15/12/2025 10:18:25
00504887649TRLO1.1.1
CHIX
19
694
15/12/2025 10:28:30
00504889170TRLO1.1.1
TRQX
504
695
15/12/2025 10:35:26
00504890123TRLO1.1.1
XLON
37
694.5
15/12/2025 10:35:29
00504890128TRLO1.1.1
CHIX
156
694.5
15/12/2025 10:35:29
00504890127TRLO1.1.1
BATE
16
694.5
15/12/2025 10:35:29
00504890130TRLO1.1.1
AQXE
103
694.5
15/12/2025 10:35:29
00504890129TRLO1.1.1
BATE
101
695
15/12/2025 10:37:44
00504890405TRLO1.1.1
BATE
16
694.5
15/12/2025 10:38:04
00504890436TRLO1.1.1
AQXE
16
694.5
15/12/2025 10:38:04
00504890437TRLO1.1.1
AQXE
14
694.5
15/12/2025 10:38:04
00504890438TRLO1.1.1
TRQX
34
694.5
15/12/2025 10:38:26
00504890485TRLO1.1.1
CHIX
49
694.5
15/12/2025 10:38:58
00504890533TRLO1.1.1
XLON
10
694.5
15/12/2025 10:38:58
00504890535TRLO1.1.1
XLON
107
694.5
15/12/2025 10:38:58
00504890534TRLO1.1.1
XLON
35
694.5
15/12/2025 10:41:39
00504890966TRLO1.1.1
CHIX
148
694.5
15/12/2025 10:42:50
00504891225TRLO1.1.1
XLON
101
696
15/12/2025 10:45:14
00504891564TRLO1.1.1
BATE
31
696
15/12/2025 10:52:03
00504892730TRLO1.1.1
CHIX
12
696
15/12/2025 10:56:27
00504893540TRLO1.1.1
BATE
94
696
15/12/2025 10:56:27
00504893541TRLO1.1.1
BATE
26
696
15/12/2025 10:57:07
00504893591TRLO1.1.1
XLON
155
696
15/12/2025 10:57:07
00504893590TRLO1.1.1
XLON
34
696
15/12/2025 10:57:20
00504893615TRLO1.1.1
CHIX
30
696
15/12/2025 11:10:47
00504895273TRLO1.1.1
CHIX
113
696
15/12/2025 11:10:47
00504895275TRLO1.1.1
BATE
116
696
15/12/2025 11:10:47
00504895274TRLO1.1.1
BATE
26
696
15/12/2025 11:10:47
00504895278TRLO1.1.1
CHIX
35
696
15/12/2025 11:10:47
00504895277TRLO1.1.1
CHIX
101
696
15/12/2025 11:10:47
00504895276TRLO1.1.1
BATE
14
696
15/12/2025 11:10:47
00504895281TRLO1.1.1
AQXE
17
696
15/12/2025 11:10:47
00504895280TRLO1.1.1
AQXE
46
696
15/12/2025 11:10:47
00504895279TRLO1.1.1
AQXE
140
696
15/12/2025 11:10:47
00504895285TRLO1.1.1
XLON
151
696
15/12/2025 11:10:47
00504895283TRLO1.1.1
XLON
187
696
15/12/2025 11:10:47
00504895282TRLO1.1.1
XLON
487
696
15/12/2025 11:10:47
00504895284TRLO1.1.1
XLON
15
696
15/12/2025 11:10:47
00504895288TRLO1.1.1
TRQX
17
696
15/12/2025 11:10:47
00504895287TRLO1.1.1
TRQX
34
696
15/12/2025 11:10:47
00504895286TRLO1.1.1
TRQX
17
696
15/12/2025 11:10:47
00504895289TRLO1.1.1
TRQX
154
694.5
15/12/2025 11:13:18
00504895791TRLO1.1.1
XLON
11
694
15/12/2025 11:15:04
00504896001TRLO1.1.1
AQXE
1
694
15/12/2025 11:15:07
00504896008TRLO1.1.1
TRQX
16
694
15/12/2025 11:15:07
00504896007TRLO1.1.1
TRQX
78
694
15/12/2025 11:15:16
00504896013TRLO1.1.1
BATE
226
694.5
15/12/2025 11:21:12
00504896820TRLO1.1.1
XLON
174
694.5
15/12/2025 11:23:49
00504897166TRLO1.1.1
XLON
101
694
15/12/2025 11:26:35
00504897556TRLO1.1.1
BATE
33
694
15/12/2025 11:26:35
00504897557TRLO1.1.1
CHIX
14
694
15/12/2025 11:26:51
00504897654TRLO1.1.1
AQXE
15
694
15/12/2025 11:30:34
00504898368TRLO1.1.1
XLON
203
694
15/12/2025 11:30:34
00504898369TRLO1.1.1
XLON
11
694
15/12/2025 11:31:44
00504898563TRLO1.1.1
CHIX
28
694
15/12/2025 11:31:44
00504898564TRLO1.1.1
CHIX
11
693
15/12/2025 11:31:45
00504898573TRLO1.1.1
TRQX
8
693
15/12/2025 11:32:46
00504898736TRLO1.1.1
TRQX
80
693
15/12/2025 11:40:22
00504899885TRLO1.1.1
XLON
15
693
15/12/2025 11:40:22
00504899887TRLO1.1.1
XLON
33
693
15/12/2025 11:40:22
00504899888TRLO1.1.1
XLON
52
693
15/12/2025 11:40:22
00504899886TRLO1.1.1
XLON
178
691
15/12/2025 11:52:31
00504902200TRLO1.1.1
XLON
120
691.5
15/12/2025 11:57:31
00504902946TRLO1.1.1
XLON
162
693
15/12/2025 12:04:10
00504904026TRLO1.1.1
XLON
19
697.5
15/12/2025 12:15:16
00504905807TRLO1.1.1
XLON
163
697.5
15/12/2025 12:15:16
00504905808TRLO1.1.1
XLON
116
697.5
15/12/2025 12:17:25
00504906192TRLO1.1.1
XLON
17
697.5
15/12/2025 12:17:25
00504906193TRLO1.1.1
XLON
47
696.5
15/12/2025 12:19:14
00504907113TRLO1.1.1
CHIX
143
696.5
15/12/2025 12:19:14
00504907111TRLO1.1.1
XLON
26
696.5
15/12/2025 12:19:14
00504907114TRLO1.1.1
TRQX
39
696.5
15/12/2025 12:22:08
00504908301TRLO1.1.1
CHIX
155
696.5
15/12/2025 12:22:10
00504908307TRLO1.1.1
BATE
19
697
15/12/2025 12:23:26
00504908741TRLO1.1.1
AQXE
19
697
15/12/2025 12:23:26
00504908742TRLO1.1.1
AQXE
147
697
15/12/2025 12:24:34
00504908943TRLO1.1.1
BATE
230
697
15/12/2025 12:24:34
00504908944TRLO1.1.1
XLON
22
696.5
15/12/2025 12:25:30
00504909184TRLO1.1.1
TRQX
73
697.5
15/12/2025 12:33:21
00504911083TRLO1.1.1
BATE
51
698.5
15/12/2025 12:38:40
00504912195TRLO1.1.1
CHIX
23
698.5
15/12/2025 12:38:40
00504912198TRLO1.1.1
AQXE
187
698.5
15/12/2025 12:38:40
00504912197TRLO1.1.1
XLON
230
698.5
15/12/2025 12:38:40
00504912196TRLO1.1.1
XLON
25
698.5
15/12/2025 12:38:40
00504912200TRLO1.1.1
TRQX
181
698.5
15/12/2025 12:38:40
00504912199TRLO1.1.1
XLON
172
698.5
15/12/2025 12:40:10
00504912469TRLO1.1.1
XLON
48
700
15/12/2025 12:40:25
00504912517TRLO1.1.1
CHIX
169
699.5
15/12/2025 12:43:19
00504913084TRLO1.1.1
BATE
136
699.5
15/12/2025 12:43:19
00504913085TRLO1.1.1
BATE
228
699.5
15/12/2025 12:43:19
00504913086TRLO1.1.1
XLON
21
699.5
15/12/2025 12:43:19
00504913087TRLO1.1.1
TRQX
19
700
15/12/2025 12:43:25
00504913111TRLO1.1.1
AQXE
20
698.5
15/12/2025 12:43:47
00504913173TRLO1.1.1
AQXE
35
698.5
15/12/2025 12:44:29
00504913336TRLO1.1.1
CHIX
168
699
15/12/2025 12:45:10
00504913455TRLO1.1.1
XLON
154
699
15/12/2025 12:48:42
00504914049TRLO1.1.1
XLON
32
699
15/12/2025 12:49:52
00504914258TRLO1.1.1
CHIX
10
698.5
15/12/2025 12:51:06
00504914438TRLO1.1.1
TRQX
15
698.5
15/12/2025 12:51:06
00504914437TRLO1.1.1
TRQX
130
698
15/12/2025 12:52:43
00504914689TRLO1.1.1
BATE
200
698
15/12/2025 12:53:58
00504914907TRLO1.1.1
XLON
21
698.5
15/12/2025 12:54:03
00504914915TRLO1.1.1
AQXE
19
698
15/12/2025 12:58:29
00504915978TRLO1.1.1
TRQX
53
698.5
15/12/2025 13:01:26
00504916594TRLO1.1.1
XLON
14
698.5
15/12/2025 13:01:26
00504916596TRLO1.1.1
XLON
69
698.5
15/12/2025 13:01:26
00504916595TRLO1.1.1
XLON
4
698.5
15/12/2025 13:03:27
00504917057TRLO1.1.1
XLON
210
698.5
15/12/2025 13:03:27
00504917058TRLO1.1.1
XLON
44
698.5
15/12/2025 13:03:51
00504917160TRLO1.1.1
CHIX
19
698.5
15/12/2025 13:07:57
00504917896TRLO1.1.1
AQXE
40
698
15/12/2025 13:09:21
00504918181TRLO1.1.1
CHIX
64
698.5
15/12/2025 13:10:21
00504918368TRLO1.1.1
XLON
40
698.5
15/12/2025 13:10:21
00504918369TRLO1.1.1
XLON
140
699
15/12/2025 13:10:53
00504918439TRLO1.1.1
BATE
66
698.5
15/12/2025 13:11:57
00504918634TRLO1.1.1
XLON
4
700
15/12/2025 13:19:44
00504920146TRLO1.1.1
AQXE
7
700
15/12/2025 13:19:44
00504920145TRLO1.1.1
AQXE
141
699
15/12/2025 13:21:02
00504920409TRLO1.1.1
BATE
170
699
15/12/2025 13:21:02
00504920410TRLO1.1.1
XLON
24
699
15/12/2025 13:21:02
00504920411TRLO1.1.1
TRQX
22
699.5
15/12/2025 13:22:29
00504920777TRLO1.1.1
AQXE
21
698.5
15/12/2025 13:23:04
00504920936TRLO1.1.1
TRQX
120
698.5
15/12/2025 13:23:16
00504920984TRLO1.1.1
XLON
160
698.5
15/12/2025 13:24:58
00504921469TRLO1.1.1
XLON
45
699
15/12/2025 13:26:37
00504921767TRLO1.1.1
BATE
70
699
15/12/2025 13:26:37
00504921766TRLO1.1.1
BATE
100
698.5
15/12/2025 13:29:14
00504922202TRLO1.1.1
XLON
36
698.5
15/12/2025 13:30:40
00504922455TRLO1.1.1
XLON
49
698.5
15/12/2025 13:30:40
00504922454TRLO1.1.1
CHIX
16
698.5
15/12/2025 13:32:00
00504922742TRLO1.1.1
AQXE
23
698.5
15/12/2025 13:32:00
00504922743TRLO1.1.1
TRQX
144
698.5
15/12/2025 13:32:50
00504923015TRLO1.1.1
XLON
103
699
15/12/2025 13:35:22
00504923517TRLO1.1.1
XLON
12
699
15/12/2025 13:35:22
00504923519TRLO1.1.1
XLON
139
699
15/12/2025 13:35:22
00504923518TRLO1.1.1
XLON
5
699
15/12/2025 13:40:45
00504924436TRLO1.1.1
XLON
10
699
15/12/2025 13:40:45
00504924437TRLO1.1.1
XLON
219
699
15/12/2025 13:40:45
00504924438TRLO1.1.1
XLON
20
699.5
15/12/2025 13:42:23
00504924730TRLO1.1.1
AQXE
130
699
15/12/2025 13:43:16
00504924896TRLO1.1.1
XLON
43
699
15/12/2025 13:44:16
00504925114TRLO1.1.1
CHIX
21
699.5
15/12/2025 13:44:54
00504925261TRLO1.1.1
AQXE
19
699
15/12/2025 13:45:16
00504925324TRLO1.1.1
TRQX
25
699
15/12/2025 13:45:16
00504925323TRLO1.1.1
TRQX
48
699
15/12/2025 13:46:15
00504925641TRLO1.1.1
CHIX
270
699
15/12/2025 13:48:20
00504926326TRLO1.1.1
XLON
44
699
15/12/2025 13:50:08
00504926668TRLO1.1.1
CHIX
198
699
15/12/2025 13:51:31
00504927154TRLO1.1.1
XLON
23
699.5
15/12/2025 13:51:49
00504927184TRLO1.1.1
AQXE
25
699
15/12/2025 13:54:10
00504927688TRLO1.1.1
TRQX
39
699
15/12/2025 13:55:19
00504927995TRLO1.1.1
CHIX
254
699
15/12/2025 13:55:19
00504927996TRLO1.1.1
XLON
231
699
15/12/2025 13:59:04
00504928800TRLO1.1.1
XLON
23
699
15/12/2025 13:59:33
00504928915TRLO1.1.1
TRQX
20
699.5
15/12/2025 14:00:12
00504929081TRLO1.1.1
AQXE
13
699
15/12/2025 14:03:43
00504929889TRLO1.1.1
CHIX
155
699
15/12/2025 14:06:17
00504930534TRLO1.1.1
XLON
319
699
15/12/2025 14:06:17
00504930535TRLO1.1.1
XLON
40
699
15/12/2025 14:06:25
00504930558TRLO1.1.1
CHIX
17
699
15/12/2025 14:06:42
00504930653TRLO1.1.1
TRQX
114
698.5
15/12/2025 14:06:54
00504930698TRLO1.1.1
BATE
122
698.5
15/12/2025 14:06:54
00504930699TRLO1.1.1
BATE
124
698.5
15/12/2025 14:06:54
00504930700TRLO1.1.1
BATE
138
698.5
15/12/2025 14:06:54
00504930701TRLO1.1.1
BATE
137
698.5
15/12/2025 14:06:54
00504930702TRLO1.1.1
BATE
157
698.5
15/12/2025 14:06:54
00504930703TRLO1.1.1
BATE
4
699
15/12/2025 14:07:02
00504930719TRLO1.1.1
AQXE
16
699
15/12/2025 14:07:02
00504930720TRLO1.1.1
AQXE
38
698.5
15/12/2025 14:08:58
00504931171TRLO1.1.1
CHIX
76
698.5
15/12/2025 14:09:32
00504931355TRLO1.1.1
XLON
68
698.5
15/12/2025 14:09:34
00504931359TRLO1.1.1
XLON
21
698.5
15/12/2025 14:09:53
00504931441TRLO1.1.1
TRQX
21
700
15/12/2025 14:11:06
00504931731TRLO1.1.1
AQXE
75
700
15/12/2025 14:12:36
00504932072TRLO1.1.1
XLON
100
700
15/12/2025 14:12:36
00504932071TRLO1.1.1
XLON
132
699
15/12/2025 14:13:20
00504932257TRLO1.1.1
BATE
134
699
15/12/2025 14:13:20
00504932258TRLO1.1.1
XLON
47
699
15/12/2025 14:13:25
00504932287TRLO1.1.1
CHIX
9
699.5
15/12/2025 14:14:05
00504932453TRLO1.1.1
AQXE
12
699.5
15/12/2025 14:14:05
00504932454TRLO1.1.1
AQXE
41
702
15/12/2025 14:15:52
00504932844TRLO1.1.1
CHIX
100
701
15/12/2025 14:15:53
00504932845TRLO1.1.1
BATE
36
701
15/12/2025 14:15:53
00504932846TRLO1.1.1
BATE
182
701
15/12/2025 14:15:55
00504932854TRLO1.1.1
XLON
26
701
15/12/2025 14:16:12
00504932903TRLO1.1.1
TRQX
198
701
15/12/2025 14:18:11
00504933371TRLO1.1.1
XLON
185
700.5
15/12/2025 14:22:05
00504934445TRLO1.1.1
XLON
142
700.5
15/12/2025 14:22:52
00504934608TRLO1.1.1
BATE
22
701
15/12/2025 14:24:09
00504934970TRLO1.1.1
TRQX
17
700.5
15/12/2025 14:25:03
00504935249TRLO1.1.1
AQXE
157
700.5
15/12/2025 14:25:39
00504935433TRLO1.1.1
XLON
42
700
15/12/2025 14:28:33
00504936469TRLO1.1.1
CHIX
19
700.5
15/12/2025 14:29:45
00504936759TRLO1.1.1
XLON
122
700.5
15/12/2025 14:29:45
00504936760TRLO1.1.1
XLON
20
700
15/12/2025 14:30:22
00504941309TRLO1.1.1
AQXE
153
700
15/12/2025 14:30:36
00504941677TRLO1.1.1
BATE
24
700
15/12/2025 14:30:48
00504941910TRLO1.1.1
TRQX
264
698.5
15/12/2025 14:31:06
00504942165TRLO1.1.1
XLON
16
698
15/12/2025 14:31:14
00504942345TRLO1.1.1
CHIX
26
698
15/12/2025 14:31:14
00504942346TRLO1.1.1
CHIX
20
699
15/12/2025 14:32:11
00504943530TRLO1.1.1
AQXE
118
698.5
15/12/2025 14:32:52
00504944188TRLO1.1.1
BATE
176
698.5
15/12/2025 14:33:12
00504944470TRLO1.1.1
XLON
47
698.5
15/12/2025 14:33:13
00504944511TRLO1.1.1
CHIX
21
698.5
15/12/2025 14:33:20
00504944580TRLO1.1.1
TRQX
42
696.5
15/12/2025 14:34:12
00504945413TRLO1.1.1
XLON
189
696.5
15/12/2025 14:34:12
00504945412TRLO1.1.1
XLON
21
698
15/12/2025 14:34:26
00504945632TRLO1.1.1
AQXE
47
698.5
15/12/2025 14:35:14
00504946223TRLO1.1.1
BATE
70
698.5
15/12/2025 14:35:14
00504946222TRLO1.1.1
BATE
43
698.5
15/12/2025 14:35:14
00504946225TRLO1.1.1
BATE
167
698.5
15/12/2025 14:35:14
00504946224TRLO1.1.1
BATE
84
701.5
15/12/2025 14:38:17
00504948899TRLO1.1.1
XLON
77
701.5
15/12/2025 14:38:17
00504948900TRLO1.1.1
XLON
46
701
15/12/2025 14:38:17
00504948918TRLO1.1.1
CHIX
51
701
15/12/2025 14:38:17
00504948919TRLO1.1.1
CHIX
161
701
15/12/2025 14:38:17
00504948921TRLO1.1.1
XLON
559
701
15/12/2025 14:38:17
00504948920TRLO1.1.1
XLON
24
701
15/12/2025 14:38:17
00504948923TRLO1.1.1
TRQX
27
701
15/12/2025 14:38:17
00504948922TRLO1.1.1
TRQX
341
703
15/12/2025 14:41:33
00504951719TRLO1.1.1
XLON
21
703
15/12/2025 14:41:34
00504951725TRLO1.1.1
TRQX
138
702
15/12/2025 14:41:50
00504951972TRLO1.1.1
BATE
22
701.5
15/12/2025 14:42:07
00504952099TRLO1.1.1
AQXE
28
701.5
15/12/2025 14:42:07
00504952100TRLO1.1.1
AQXE
41
702
15/12/2025 14:42:25
00504952307TRLO1.1.1
CHIX
186
701
15/12/2025 14:43:30
00504952901TRLO1.1.1
XLON
21
701.5
15/12/2025 14:43:55
00504953110TRLO1.1.1
AQXE
43
701
15/12/2025 14:44:55
00504953947TRLO1.1.1
CHIX
24
701
15/12/2025 14:44:55
00504953948TRLO1.1.1
TRQX
60
701
15/12/2025 14:45:28
00504954278TRLO1.1.1
XLON
102
701
15/12/2025 14:45:28
00504954279TRLO1.1.1
XLON
77
701
15/12/2025 14:46:42
00504954956TRLO1.1.1
BATE
93
701
15/12/2025 14:46:42
00504954957TRLO1.1.1
BATE
16
700
15/12/2025 14:48:09
00504956251TRLO1.1.1
AQXE
264
700
15/12/2025 14:48:17
00504956312TRLO1.1.1
XLON
22
700
15/12/2025 14:49:15
00504957232TRLO1.1.1
TRQX
113
700
15/12/2025 14:49:15
00504957231TRLO1.1.1
BATE
51
700
15/12/2025 14:51:54
00504959543TRLO1.1.1
CHIX
19
700
15/12/2025 14:51:56
00504959557TRLO1.1.1
XLON
26
700
15/12/2025 14:51:56
00504959559TRLO1.1.1
XLON
38
700
15/12/2025 14:51:56
00504959558TRLO1.1.1
XLON
235
700
15/12/2025 14:51:56
00504959560TRLO1.1.1
XLON
135
699.5
15/12/2025 14:52:22
00504959952TRLO1.1.1
BATE
22
700
15/12/2025 14:52:41
00504960179TRLO1.1.1
AQXE
25
700
15/12/2025 14:53:01
00504960392TRLO1.1.1
TRQX
19
700
15/12/2025 14:53:39
00504960799TRLO1.1.1
XLON
38
700
15/12/2025 14:53:39
00504960800TRLO1.1.1
XLON
39
700
15/12/2025 14:53:39
00504960801TRLO1.1.1
XLON
66
700
15/12/2025 14:53:39
00504960802TRLO1.1.1
XLON
41
700
15/12/2025 14:54:38
00504961529TRLO1.1.1
CHIX
20
700
15/12/2025 14:56:11
00504962675TRLO1.1.1
XLON
274
700
15/12/2025 14:56:11
00504962676TRLO1.1.1
XLON
19
700
15/12/2025 14:56:52
00504963166TRLO1.1.1
AQXE
26
700
15/12/2025 14:57:12
00504963456TRLO1.1.1
TRQX
144
699.5
15/12/2025 14:57:41
00504963814TRLO1.1.1
BATE
46
699.5
15/12/2025 14:57:57
00504964042TRLO1.1.1
CHIX
212
699.5
15/12/2025 14:58:08
00504964185TRLO1.1.1
XLON
22
700
15/12/2025 15:00:21
00504966003TRLO1.1.1
AQXE
15
700
15/12/2025 15:00:23
00504966014TRLO1.1.1
XLON
8
700
15/12/2025 15:00:23
00504966016TRLO1.1.1
XLON
200
700
15/12/2025 15:00:23
00504966015TRLO1.1.1
XLON
25
699
15/12/2025 15:01:37
00504966844TRLO1.1.1
CHIX
127
699
15/12/2025 15:01:37
00504966843TRLO1.1.1
XLON
144
699
15/12/2025 15:01:37
00504966845TRLO1.1.1
BATE
28
699
15/12/2025 15:01:37
00504966846TRLO1.1.1
XLON
18
700
15/12/2025 15:01:50
00504967035TRLO1.1.1
TRQX
16
699
15/12/2025 15:02:04
00504967267TRLO1.1.1
CHIX
17
700
15/12/2025 15:02:45
00504967834TRLO1.1.1
AQXE
168
699.5
15/12/2025 15:03:44
00504968699TRLO1.1.1
BATE
49
700
15/12/2025 15:03:53
00504968844TRLO1.1.1
XLON
253
700
15/12/2025 15:03:53
00504968845TRLO1.1.1
XLON
23
700
15/12/2025 15:04:00
00504968943TRLO1.1.1
TRQX
12
699.5
15/12/2025 15:04:00
00504968944TRLO1.1.1
CHIX
29
699.5
15/12/2025 15:04:00
00504968945TRLO1.1.1
CHIX
20
700
15/12/2025 15:06:14
00504971027TRLO1.1.1
AQXE
68
700
15/12/2025 15:06:15
00504971053TRLO1.1.1
XLON
80
700
15/12/2025 15:06:15
00504971051TRLO1.1.1
XLON
118
700
15/12/2025 15:06:15
00504971052TRLO1.1.1
XLON
174
699.5
15/12/2025 15:08:53
00504973264TRLO1.1.1
XLON
168
699.5
15/12/2025 15:08:58
00504973347TRLO1.1.1
BATE
25
700
15/12/2025 15:09:39
00504973985TRLO1.1.1
TRQX
5
700
15/12/2025 15:10:17
00504974547TRLO1.1.1
AQXE
12
700
15/12/2025 15:10:17
00504974546TRLO1.1.1
AQXE
3
700
15/12/2025 15:10:17
00504974548TRLO1.1.1
AQXE
102
699.5
15/12/2025 15:11:18
00504975330TRLO1.1.1
BATE
176
699.5
15/12/2025 15:11:18
00504975333TRLO1.1.1
XLON
4
700
15/12/2025 15:12:30
00504976241TRLO1.1.1
AQXE
19
700
15/12/2025 15:12:30
00504976242TRLO1.1.1
AQXE
23
700
15/12/2025 15:12:34
00504976297TRLO1.1.1
TRQX
148
699.5
15/12/2025 15:13:19
00504976868TRLO1.1.1
BATE
151
699.5
15/12/2025 15:13:19
00504976871TRLO1.1.1
XLON
32
699
15/12/2025 15:13:35
00504977056TRLO1.1.1
CHIX
46
699
15/12/2025 15:13:35
00504977055TRLO1.1.1
CHIX
42
699
15/12/2025 15:13:35
00504977057TRLO1.1.1
CHIX
177
698.5
15/12/2025 15:14:23
00504977620TRLO1.1.1
XLON
23
699
15/12/2025 15:15:37
00504978563TRLO1.1.1
AQXE
25
699
15/12/2025 15:16:12
00504978946TRLO1.1.1
TRQX
38
699
15/12/2025 15:16:16
00504979009TRLO1.1.1
CHIX
56
699
15/12/2025 15:16:20
00504979080TRLO1.1.1
XLON
15
699
15/12/2025 15:16:20
00504979081TRLO1.1.1
XLON
89
699
15/12/2025 15:16:20
00504979082TRLO1.1.1
XLON
149
699
15/12/2025 15:18:04
00504980632TRLO1.1.1
BATE
184
699
15/12/2025 15:18:12
00504980769TRLO1.1.1
XLON
23
699
15/12/2025 15:19:19
00504981909TRLO1.1.1
TRQX
107
699
15/12/2025 15:20:00
00504982475TRLO1.1.1
BATE
82
698.5
15/12/2025 15:20:01
00504982483TRLO1.1.1
XLON
148
698.5
15/12/2025 15:20:01
00504982484TRLO1.1.1
XLON
29
698.5
15/12/2025 15:20:01
00504982486TRLO1.1.1
XLON
152
698.5
15/12/2025 15:20:01
00504982485TRLO1.1.1
XLON
17
699
15/12/2025 15:20:31
00504982971TRLO1.1.1
AQXE
4
699
15/12/2025 15:20:31
00504982972TRLO1.1.1
AQXE
21
698.5
15/12/2025 15:22:05
00504984314TRLO1.1.1
XLON
42
698.5
15/12/2025 15:22:05
00504984315TRLO1.1.1
CHIX
192
698.5
15/12/2025 15:22:05
00504984316TRLO1.1.1
XLON
23
699
15/12/2025 15:22:15
00504984484TRLO1.1.1
TRQX
17
699
15/12/2025 15:22:44
00504984823TRLO1.1.1
AQXE
42
698.5
15/12/2025 15:24:18
00504986085TRLO1.1.1
CHIX
256
698.5
15/12/2025 15:24:18
00504986086TRLO1.1.1
XLON
42
698.5
15/12/2025 15:26:53
00504988056TRLO1.1.1
CHIX
14
698.5
15/12/2025 15:27:06
00504988214TRLO1.1.1
XLON
51
698.5
15/12/2025 15:27:06
00504988215TRLO1.1.1
XLON
215
698.5
15/12/2025 15:27:06
00504988216TRLO1.1.1
XLON
2
699
15/12/2025 15:27:16
00504988382TRLO1.1.1
AQXE
20
699
15/12/2025 15:27:16
00504988381TRLO1.1.1
AQXE
166
698.5
15/12/2025 15:28:33
00504989340TRLO1.1.1
BATE
24
698.5
15/12/2025 15:28:34
00504989348TRLO1.1.1
TRQX
12
698
15/12/2025 15:29:56
00504990548TRLO1.1.1
XLON
105
698
15/12/2025 15:29:56
00504990549TRLO1.1.1
XLON
66
698.5
15/12/2025 15:29:56
00504990550TRLO1.1.1
XLON
18
698.5
15/12/2025 15:29:56
00504990551TRLO1.1.1
XLON
45
698.5
15/12/2025 15:29:56
00504990552TRLO1.1.1
XLON
15
698.5
15/12/2025 15:30:36
00504991032TRLO1.1.1
AQXE
59
698
15/12/2025 15:30:52
00504991169TRLO1.1.1
BATE
23
698.5
15/12/2025 15:31:31
00504991711TRLO1.1.1
TRQX
21
698.5
15/12/2025 15:32:23
00504992948TRLO1.1.1
CHIX
16
698.5
15/12/2025 15:32:23
00504992949TRLO1.1.1
CHIX
168
699.5
15/12/2025 15:35:59
00504995826TRLO1.1.1
XLON
41
699.5
15/12/2025 15:36:25
00504996241TRLO1.1.1
CHIX
182
699
15/12/2025 15:36:43
00504996491TRLO1.1.1
XLON
23
699.5
15/12/2025 15:37:09
00504996862TRLO1.1.1
TRQX
168
699
15/12/2025 15:38:45
00504997931TRLO1.1.1
XLON
19
698.5
15/12/2025 15:38:46
00504997940TRLO1.1.1
AQXE
115
698.5
15/12/2025 15:38:46
00504997942TRLO1.1.1
BATE
142
698.5
15/12/2025 15:38:46
00504997941TRLO1.1.1
BATE
18
698.5
15/12/2025 15:40:45
00504999548TRLO1.1.1
XLON
64
698.5
15/12/2025 15:40:45
00504999547TRLO1.1.1
XLON
156
698.5
15/12/2025 15:40:45
00504999549TRLO1.1.1
XLON
26
698
15/12/2025 15:42:00
00505000426TRLO1.1.1
CHIX
148
698
15/12/2025 15:44:57
00505002573TRLO1.1.1
BATE
185
699
15/12/2025 15:47:18
00505004416TRLO1.1.1
XLON
43
699
15/12/2025 15:47:19
00505004449TRLO1.1.1
CHIX
22
698.5
15/12/2025 15:47:42
00505004770TRLO1.1.1
AQXE
23
698.5
15/12/2025 15:47:42
00505004771TRLO1.1.1
AQXE
24
698.5
15/12/2025 15:48:11
00505005152TRLO1.1.1
TRQX
301
698.5
15/12/2025 15:48:26
00505005452TRLO1.1.1
XLON
135
699
15/12/2025 15:49:58
00505006761TRLO1.1.1
BATE
169
699
15/12/2025 15:50:10
00505006964TRLO1.1.1
XLON
199
699.5
15/12/2025 15:52:20
00505008669TRLO1.1.1
XLON
22
699.5
15/12/2025 15:52:34
00505008896TRLO1.1.1
TRQX
23
699.5
15/12/2025 15:52:34
00505008897TRLO1.1.1
TRQX
49
699.5
15/12/2025 15:52:55
00505009111TRLO1.1.1
CHIX
129
699
15/12/2025 15:53:01
00505009200TRLO1.1.1
BATE
168
699
15/12/2025 15:53:01
00505009201TRLO1.1.1
XLON
23
698.5
15/12/2025 15:53:13
00505009399TRLO1.1.1
AQXE
80
701
15/12/2025 15:55:26
00505011036TRLO1.1.1
XLON
88
701
15/12/2025 15:55:26
00505011037TRLO1.1.1
XLON
41
701
15/12/2025 15:57:08
00505012256TRLO1.1.1
CHIX
139
701
15/12/2025 15:57:15
00505012350TRLO1.1.1
BATE
113
701
15/12/2025 15:57:15
00505012351TRLO1.1.1
BATE
147
701
15/12/2025 15:57:29
00505012570TRLO1.1.1
XLON
22
701.5
15/12/2025 15:58:26
00505013186TRLO1.1.1
AQXE
123
700.5
15/12/2025 15:59:03
00505013608TRLO1.1.1
XLON
1
701.5
15/12/2025 15:59:04
00505013631TRLO1.1.1
CHIX
32
701.5
15/12/2025 15:59:04
00505013633TRLO1.1.1
CHIX
17
701.5
15/12/2025 15:59:04
00505013634TRLO1.1.1
CHIX
23
701.5
15/12/2025 16:00:58
00505015292TRLO1.1.1
AQXE
45
702
15/12/2025 16:01:56
00505016141TRLO1.1.1
CHIX
306
702
15/12/2025 16:03:55
00505017827TRLO1.1.1
XLON
186
702
15/12/2025 16:03:55
00505017829TRLO1.1.1
XLON
186
702
15/12/2025 16:03:55
00505017831TRLO1.1.1
XLON
41
702.5
15/12/2025 16:04:49
00505018696TRLO1.1.1
CHIX
150
702.5
15/12/2025 16:04:49
00505018695TRLO1.1.1
BATE
184
703.5
15/12/2025 16:06:26
00505020083TRLO1.1.1
XLON
20
704
15/12/2025 16:06:31
00505020136TRLO1.1.1
AQXE
126
703.5
15/12/2025 16:07:09
00505020680TRLO1.1.1
BATE
71
704
15/12/2025 16:07:48
00505021267TRLO1.1.1
TRQX
152
704
15/12/2025 16:08:23
00505021748TRLO1.1.1
XLON
19
704
15/12/2025 16:08:44
00505021979TRLO1.1.1
AQXE
44
703
15/12/2025 16:09:02
00505022206TRLO1.1.1
BATE
82
703
15/12/2025 16:09:02
00505022207TRLO1.1.1
BATE
20
703.5
15/12/2025 16:10:03
00505023015TRLO1.1.1
TRQX
56
703.5
15/12/2025 16:10:03
00505023014TRLO1.1.1
XLON
132
703.5
15/12/2025 16:10:03
00505023013TRLO1.1.1
XLON
49
703.5
15/12/2025 16:10:23
00505023262TRLO1.1.1
CHIX
172
704.5
15/12/2025 16:11:54
00505024397TRLO1.1.1
XLON
22
705
15/12/2025 16:12:25
00505024876TRLO1.1.1
CHIX
11
705
15/12/2025 16:12:33
00505024955TRLO1.1.1
CHIX
20
705
15/12/2025 16:12:33
00505024954TRLO1.1.1
AQXE
125
704.5
15/12/2025 16:13:08
00505025316TRLO1.1.1
XLON
26
705.5
15/12/2025 16:15:01
00505026744TRLO1.1.1
AQXE
113
705.5
15/12/2025 16:15:02
00505026780TRLO1.1.1
CHIX
33
705.5
15/12/2025 16:15:04
00505026817TRLO1.1.1
AQXE
190
708
15/12/2025 16:15:46
00505027382TRLO1.1.1
XLON
340
708
15/12/2025 16:15:46
00505027380TRLO1.1.1
XLON
371
708
15/12/2025 16:15:46
00505027381TRLO1.1.1
XLON
24
708
15/12/2025 16:16:05
00505027613TRLO1.1.1
TRQX
66
708
15/12/2025 16:16:05
00505027612TRLO1.1.1
TRQX
144
708.5
15/12/2025 16:16:51
00505028326TRLO1.1.1
BATE
179
709.5
15/12/2025 16:17:14
00505028730TRLO1.1.1
XLON
16
710
15/12/2025 16:17:21
00505028864TRLO1.1.1
AQXE
33
710.5
15/12/2025 16:17:21
00505028867TRLO1.1.1
CHIX
8
710.5
15/12/2025 16:17:21
00505028869TRLO1.1.1
CHIX
43
709.5
15/12/2025 16:18:06
00505029514TRLO1.1.1
BATE
81
709.5
15/12/2025 16:18:08
00505029536TRLO1.1.1
BATE
127
709.5
15/12/2025 16:18:08
00505029537TRLO1.1.1
XLON
400
709.5
15/12/2025 16:18:08
00505029535TRLO1.1.1
BATE
18
709.5
15/12/2025 16:18:08
00505029538TRLO1.1.1
TRQX
152
710.5
15/12/2025 16:19:34
00505031389TRLO1.1.1
XLON
18
711
15/12/2025 16:19:36
00505031423TRLO1.1.1
AQXE
32
711
15/12/2025 16:19:51
00505031700TRLO1.1.1
CHIX
20
711
15/12/2025 16:20:31
00505032380TRLO1.1.1
TRQX
152
711
15/12/2025 16:21:17
00505033139TRLO1.1.1
BATE
114
710.5
15/12/2025 16:21:30
00505033364TRLO1.1.1
XLON
2
710.5
15/12/2025 16:21:30
00505033365TRLO1.1.1
TRQX
13
710
15/12/2025 16:22:08
00505033956TRLO1.1.1
CHIX
27
710
15/12/2025 16:22:08
00505033957TRLO1.1.1
CHIX
17
710.5
15/12/2025 16:22:36
00505034351TRLO1.1.1
AQXE
264
709.5
15/12/2025 16:22:38
00505034379TRLO1.1.1
XLON
38
709.5
15/12/2025 16:22:38
00505034380TRLO1.1.1
BATE
9
709.5
15/12/2025 16:22:38
00505034381TRLO1.1.1
TRQX
15
708.5
15/12/2025 16:23:58
00505035686TRLO1.1.1
CHIX
204
708.5
15/12/2025 16:24:34
00505036516TRLO1.1.1
XLON
9
708.5
15/12/2025 16:25:05
00505036945TRLO1.1.1
AQXE
74
708
15/12/2025 16:25:05
00505036946TRLO1.1.1
BATE
4
708
15/12/2025 16:25:05
00505036947TRLO1.1.1
CHIX
10
709
15/12/2025 16:26:09
00505037857TRLO1.1.1
TRQX
1
708.5
15/12/2025 16:26:34
00505038298TRLO1.1.1
CHIX
204
708.5
15/12/2025 16:26:34
00505038299TRLO1.1.1
XLON