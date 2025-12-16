Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 16

Bodycotewww.bodycote.com

16 December 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

15 December 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

42,000

Highest price paid per share (pence per share):

711.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

677.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

696.29p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,664,070 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,646,334 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,792,102 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

90

685

15/12/2025 08:05:39

00504863604TRLO1.1.1

XLON

84

685

15/12/2025 08:05:40

00504863605TRLO1.1.1

XLON

14

683

15/12/2025 08:07:31

00504863727TRLO1.1.1

TRQX

29

683

15/12/2025 08:08:22

00504863801TRLO1.1.1

CHIX

14

682.5

15/12/2025 08:08:28

00504863817TRLO1.1.1

AQXE

130

682.5

15/12/2025 08:09:12

00504864009TRLO1.1.1

XLON

99

683

15/12/2025 08:09:12

00504864010TRLO1.1.1

BATE

18

682.5

15/12/2025 08:09:16

00504864015TRLO1.1.1

XLON

10

683

15/12/2025 08:11:01

00504864195TRLO1.1.1

BATE

7

683

15/12/2025 08:11:01

00504864196TRLO1.1.1

BATE

161

677.5

15/12/2025 08:19:22

00504865313TRLO1.1.1

XLON

183

684.5

15/12/2025 08:32:03

00504867530TRLO1.1.1

XLON

153

687

15/12/2025 08:39:56

00504868542TRLO1.1.1

XLON

15

688

15/12/2025 08:44:34

00504869387TRLO1.1.1

TRQX

159

689

15/12/2025 08:45:34

00504869522TRLO1.1.1

XLON

26

690

15/12/2025 08:52:20

00504870762TRLO1.1.1

XLON

131

690

15/12/2025 08:52:20

00504870763TRLO1.1.1

XLON

17

689.5

15/12/2025 08:56:32

00504871537TRLO1.1.1

AQXE

31

688.5

15/12/2025 08:56:34

00504871540TRLO1.1.1

CHIX

153

688.5

15/12/2025 08:56:48

00504871583TRLO1.1.1

XLON

125

688.5

15/12/2025 08:56:51

00504871591TRLO1.1.1

BATE

19

688.5

15/12/2025 08:59:25

00504871920TRLO1.1.1

TRQX

51

688.5

15/12/2025 08:59:30

00504871931TRLO1.1.1

XLON

58

688.5

15/12/2025 08:59:30

00504871930TRLO1.1.1

XLON

58

688.5

15/12/2025 08:59:30

00504871932TRLO1.1.1

XLON

11

689.5

15/12/2025 09:00:10

00504872071TRLO1.1.1

AQXE

31

688.5

15/12/2025 09:00:26

00504872112TRLO1.1.1

CHIX

11

688

15/12/2025 09:02:19

00504872366TRLO1.1.1

BATE

27

688.5

15/12/2025 09:02:19

00504872367TRLO1.1.1

BATE

11

688.5

15/12/2025 09:02:42

00504872412TRLO1.1.1

BATE

235

689

15/12/2025 09:07:19

00504873325TRLO1.1.1

XLON

19

689

15/12/2025 09:08:52

00504873687TRLO1.1.1

TRQX

11

688

15/12/2025 09:13:07

00504874439TRLO1.1.1

AQXE

248

688.5

15/12/2025 09:16:41

00504875218TRLO1.1.1

XLON

85

689

15/12/2025 09:18:51

00504875566TRLO1.1.1

BATE

32

689

15/12/2025 09:19:00

00504875614TRLO1.1.1

CHIX

13

689

15/12/2025 09:21:25

00504876073TRLO1.1.1

TRQX

30

689

15/12/2025 09:21:25

00504876072TRLO1.1.1

CHIX

11

689

15/12/2025 09:21:35

00504876112TRLO1.1.1

AQXE

1

689

15/12/2025 09:21:35

00504876113TRLO1.1.1

AQXE

12

689

15/12/2025 09:22:45

00504876279TRLO1.1.1

XLON

59

689

15/12/2025 09:22:45

00504876280TRLO1.1.1

XLON

61

689

15/12/2025 09:22:45

00504876278TRLO1.1.1

XLON

17

688.5

15/12/2025 09:22:56

00504876320TRLO1.1.1

TRQX

175

688

15/12/2025 09:25:12

00504876865TRLO1.1.1

XLON

110

689.5

15/12/2025 09:26:21

00504876997TRLO1.1.1

BATE

9

691

15/12/2025 09:28:27

00504877329TRLO1.1.1

XLON

51

691

15/12/2025 09:28:27

00504877330TRLO1.1.1

XLON

77

691

15/12/2025 09:28:27

00504877331TRLO1.1.1

XLON

17

690

15/12/2025 09:28:36

00504877365TRLO1.1.1

TRQX

13

689.5

15/12/2025 09:30:07

00504877641TRLO1.1.1

AQXE

130

689.5

15/12/2025 09:30:07

00504877640TRLO1.1.1

BATE

16

689.5

15/12/2025 09:30:07

00504877642TRLO1.1.1

AQXE

11

690.5

15/12/2025 09:30:56

00504877754TRLO1.1.1

CHIX

31

691.5

15/12/2025 09:35:01

00504878581TRLO1.1.1

CHIX

128

691.5

15/12/2025 09:40:11

00504879564TRLO1.1.1

BATE

184

691.5

15/12/2025 09:40:12

00504879568TRLO1.1.1

XLON

212

691.5

15/12/2025 09:41:14

00504879782TRLO1.1.1

XLON

6

691.5

15/12/2025 09:41:14

00504879784TRLO1.1.1

TRQX

11

691.5

15/12/2025 09:41:14

00504879783TRLO1.1.1

TRQX

16

689.5

15/12/2025 09:45:28

00504880929TRLO1.1.1

AQXE

36

690

15/12/2025 09:45:32

00504880932TRLO1.1.1

CHIX

16

691.5

15/12/2025 09:54:59

00504883059TRLO1.1.1

AQXE

35

691.5

15/12/2025 09:54:59

00504883061TRLO1.1.1

CHIX

87

691.5

15/12/2025 09:54:59

00504883062TRLO1.1.1

BATE

129

691.5

15/12/2025 09:54:59

00504883060TRLO1.1.1

BATE

345

691.5

15/12/2025 09:54:59

00504883063TRLO1.1.1

XLON

17

691.5

15/12/2025 09:54:59

00504883064TRLO1.1.1

TRQX

27

691.5

15/12/2025 09:57:41

00504883604TRLO1.1.1

CHIX

11

691.5

15/12/2025 09:59:34

00504884046TRLO1.1.1

TRQX

6

691.5

15/12/2025 09:59:34

00504884047TRLO1.1.1

TRQX

182

691

15/12/2025 10:00:44

00504884282TRLO1.1.1

XLON

16

693.5

15/12/2025 10:04:04

00504884984TRLO1.1.1

AQXE

8

694

15/12/2025 10:05:18

00504885229TRLO1.1.1

XLON

125

694

15/12/2025 10:05:18

00504885230TRLO1.1.1

XLON

32

693.5

15/12/2025 10:05:26

00504885253TRLO1.1.1

CHIX

101

693

15/12/2025 10:07:04

00504885540TRLO1.1.1

BATE

195

692

15/12/2025 10:07:29

00504885652TRLO1.1.1

XLON

5

692.5

15/12/2025 10:07:40

00504885714TRLO1.1.1

TRQX

11

692.5

15/12/2025 10:07:40

00504885713TRLO1.1.1

TRQX

16

693

15/12/2025 10:10:13

00504886144TRLO1.1.1

AQXE

15

692

15/12/2025 10:11:33

00504886336TRLO1.1.1

XLON

111

692

15/12/2025 10:11:33

00504886335TRLO1.1.1

XLON

9

692

15/12/2025 10:11:33

00504886337TRLO1.1.1

XLON

19

692.5

15/12/2025 10:17:25

00504887422TRLO1.1.1

TRQX

212

692

15/12/2025 10:18:21

00504887634TRLO1.1.1

XLON

14

692

15/12/2025 10:18:21

00504887636TRLO1.1.1

CHIX

16

692

15/12/2025 10:18:25

00504887649TRLO1.1.1

CHIX

19

694

15/12/2025 10:28:30

00504889170TRLO1.1.1

TRQX

504

695

15/12/2025 10:35:26

00504890123TRLO1.1.1

XLON

37

694.5

15/12/2025 10:35:29

00504890128TRLO1.1.1

CHIX

156

694.5

15/12/2025 10:35:29

00504890127TRLO1.1.1

BATE

16

694.5

15/12/2025 10:35:29

00504890130TRLO1.1.1

AQXE

103

694.5

15/12/2025 10:35:29

00504890129TRLO1.1.1

BATE

101

695

15/12/2025 10:37:44

00504890405TRLO1.1.1

BATE

16

694.5

15/12/2025 10:38:04

00504890436TRLO1.1.1

AQXE

16

694.5

15/12/2025 10:38:04

00504890437TRLO1.1.1

AQXE

14

694.5

15/12/2025 10:38:04

00504890438TRLO1.1.1

TRQX

34

694.5

15/12/2025 10:38:26

00504890485TRLO1.1.1

CHIX

49

694.5

15/12/2025 10:38:58

00504890533TRLO1.1.1

XLON

10

694.5

15/12/2025 10:38:58

00504890535TRLO1.1.1

XLON

107

694.5

15/12/2025 10:38:58

00504890534TRLO1.1.1

XLON

35

694.5

15/12/2025 10:41:39

00504890966TRLO1.1.1

CHIX

148

694.5

15/12/2025 10:42:50

00504891225TRLO1.1.1

XLON

101

696

15/12/2025 10:45:14

00504891564TRLO1.1.1

BATE

31

696

15/12/2025 10:52:03

00504892730TRLO1.1.1

CHIX

12

696

15/12/2025 10:56:27

00504893540TRLO1.1.1

BATE

94

696

15/12/2025 10:56:27

00504893541TRLO1.1.1

BATE

26

696

15/12/2025 10:57:07

00504893591TRLO1.1.1

XLON

155

696

15/12/2025 10:57:07

00504893590TRLO1.1.1

XLON

34

696

15/12/2025 10:57:20

00504893615TRLO1.1.1

CHIX

30

696

15/12/2025 11:10:47

00504895273TRLO1.1.1

CHIX

113

696

15/12/2025 11:10:47

00504895275TRLO1.1.1

BATE

116

696

15/12/2025 11:10:47

00504895274TRLO1.1.1

BATE

26

696

15/12/2025 11:10:47

00504895278TRLO1.1.1

CHIX

35

696

15/12/2025 11:10:47

00504895277TRLO1.1.1

CHIX

101

696

15/12/2025 11:10:47

00504895276TRLO1.1.1

BATE

14

696

15/12/2025 11:10:47

00504895281TRLO1.1.1

AQXE

17

696

15/12/2025 11:10:47

00504895280TRLO1.1.1

AQXE

46

696

15/12/2025 11:10:47

00504895279TRLO1.1.1

AQXE

140

696

15/12/2025 11:10:47

00504895285TRLO1.1.1

XLON

151

696

15/12/2025 11:10:47

00504895283TRLO1.1.1

XLON

187

696

15/12/2025 11:10:47

00504895282TRLO1.1.1

XLON

487

696

15/12/2025 11:10:47

00504895284TRLO1.1.1

XLON

15

696

15/12/2025 11:10:47

00504895288TRLO1.1.1

TRQX

17

696

15/12/2025 11:10:47

00504895287TRLO1.1.1

TRQX

34

696

15/12/2025 11:10:47

00504895286TRLO1.1.1

TRQX

17

696

15/12/2025 11:10:47

00504895289TRLO1.1.1

TRQX

154

694.5

15/12/2025 11:13:18

00504895791TRLO1.1.1

XLON

11

694

15/12/2025 11:15:04

00504896001TRLO1.1.1

AQXE

1

694

15/12/2025 11:15:07

00504896008TRLO1.1.1

TRQX

16

694

15/12/2025 11:15:07

00504896007TRLO1.1.1

TRQX

78

694

15/12/2025 11:15:16

00504896013TRLO1.1.1

BATE

226

694.5

15/12/2025 11:21:12

00504896820TRLO1.1.1

XLON

174

694.5

15/12/2025 11:23:49

00504897166TRLO1.1.1

XLON

101

694

15/12/2025 11:26:35

00504897556TRLO1.1.1

BATE

33

694

15/12/2025 11:26:35

00504897557TRLO1.1.1

CHIX

14

694

15/12/2025 11:26:51

00504897654TRLO1.1.1

AQXE

15

694

15/12/2025 11:30:34

00504898368TRLO1.1.1

XLON

203

694

15/12/2025 11:30:34

00504898369TRLO1.1.1

XLON

11

694

15/12/2025 11:31:44

00504898563TRLO1.1.1

CHIX

28

694

15/12/2025 11:31:44

00504898564TRLO1.1.1

CHIX

11

693

15/12/2025 11:31:45

00504898573TRLO1.1.1

TRQX

8

693

15/12/2025 11:32:46

00504898736TRLO1.1.1

TRQX

80

693

15/12/2025 11:40:22

00504899885TRLO1.1.1

XLON

15

693

15/12/2025 11:40:22

00504899887TRLO1.1.1

XLON

33

693

15/12/2025 11:40:22

00504899888TRLO1.1.1

XLON

52

693

15/12/2025 11:40:22

00504899886TRLO1.1.1

XLON

178

691

15/12/2025 11:52:31

00504902200TRLO1.1.1

XLON

120

691.5

15/12/2025 11:57:31

00504902946TRLO1.1.1

XLON

162

693

15/12/2025 12:04:10

00504904026TRLO1.1.1

XLON

19

697.5

15/12/2025 12:15:16

00504905807TRLO1.1.1

XLON

163

697.5

15/12/2025 12:15:16

00504905808TRLO1.1.1

XLON

116

697.5

15/12/2025 12:17:25

00504906192TRLO1.1.1

XLON

17

697.5

15/12/2025 12:17:25

00504906193TRLO1.1.1

XLON

47

696.5

15/12/2025 12:19:14

00504907113TRLO1.1.1

CHIX

143

696.5

15/12/2025 12:19:14

00504907111TRLO1.1.1

XLON

26

696.5

15/12/2025 12:19:14

00504907114TRLO1.1.1

TRQX

39

696.5

15/12/2025 12:22:08

00504908301TRLO1.1.1

CHIX

155

696.5

15/12/2025 12:22:10

00504908307TRLO1.1.1

BATE

19

697

15/12/2025 12:23:26

00504908741TRLO1.1.1

AQXE

19

697

15/12/2025 12:23:26

00504908742TRLO1.1.1

AQXE

147

697

15/12/2025 12:24:34

00504908943TRLO1.1.1

BATE

230

697

15/12/2025 12:24:34

00504908944TRLO1.1.1

XLON

22

696.5

15/12/2025 12:25:30

00504909184TRLO1.1.1

TRQX

73

697.5

15/12/2025 12:33:21

00504911083TRLO1.1.1

BATE

51

698.5

15/12/2025 12:38:40

00504912195TRLO1.1.1

CHIX

23

698.5

15/12/2025 12:38:40

00504912198TRLO1.1.1

AQXE

187

698.5

15/12/2025 12:38:40

00504912197TRLO1.1.1

XLON

230

698.5

15/12/2025 12:38:40

00504912196TRLO1.1.1

XLON

25

698.5

15/12/2025 12:38:40

00504912200TRLO1.1.1

TRQX

181

698.5

15/12/2025 12:38:40

00504912199TRLO1.1.1

XLON

172

698.5

15/12/2025 12:40:10

00504912469TRLO1.1.1

XLON

48

700

15/12/2025 12:40:25

00504912517TRLO1.1.1

CHIX

169

699.5

15/12/2025 12:43:19

00504913084TRLO1.1.1

BATE

136

699.5

15/12/2025 12:43:19

00504913085TRLO1.1.1

BATE

228

699.5

15/12/2025 12:43:19

00504913086TRLO1.1.1

XLON

21

699.5

15/12/2025 12:43:19

00504913087TRLO1.1.1

TRQX

19

700

15/12/2025 12:43:25

00504913111TRLO1.1.1

AQXE

20

698.5

15/12/2025 12:43:47

00504913173TRLO1.1.1

AQXE

35

698.5

15/12/2025 12:44:29

00504913336TRLO1.1.1

CHIX

168

699

15/12/2025 12:45:10

00504913455TRLO1.1.1

XLON

154

699

15/12/2025 12:48:42

00504914049TRLO1.1.1

XLON

32

699

15/12/2025 12:49:52

00504914258TRLO1.1.1

CHIX

10

698.5

15/12/2025 12:51:06

00504914438TRLO1.1.1

TRQX

15

698.5

15/12/2025 12:51:06

00504914437TRLO1.1.1

TRQX

130

698

15/12/2025 12:52:43

00504914689TRLO1.1.1

BATE

200

698

15/12/2025 12:53:58

00504914907TRLO1.1.1

XLON

21

698.5

15/12/2025 12:54:03

00504914915TRLO1.1.1

AQXE

19

698

15/12/2025 12:58:29

00504915978TRLO1.1.1

TRQX

53

698.5

15/12/2025 13:01:26

00504916594TRLO1.1.1

XLON

14

698.5

15/12/2025 13:01:26

00504916596TRLO1.1.1

XLON

69

698.5

15/12/2025 13:01:26

00504916595TRLO1.1.1

XLON

4

698.5

15/12/2025 13:03:27

00504917057TRLO1.1.1

XLON

210

698.5

15/12/2025 13:03:27

00504917058TRLO1.1.1

XLON

44

698.5

15/12/2025 13:03:51

00504917160TRLO1.1.1

CHIX

19

698.5

15/12/2025 13:07:57

00504917896TRLO1.1.1

AQXE

40

698

15/12/2025 13:09:21

00504918181TRLO1.1.1

CHIX

64

698.5

15/12/2025 13:10:21

00504918368TRLO1.1.1

XLON

40

698.5

15/12/2025 13:10:21

00504918369TRLO1.1.1

XLON

140

699

15/12/2025 13:10:53

00504918439TRLO1.1.1

BATE

66

698.5

15/12/2025 13:11:57

00504918634TRLO1.1.1

XLON

4

700

15/12/2025 13:19:44

00504920146TRLO1.1.1

AQXE

7

700

15/12/2025 13:19:44

00504920145TRLO1.1.1

AQXE

141

699

15/12/2025 13:21:02

00504920409TRLO1.1.1

BATE

170

699

15/12/2025 13:21:02

00504920410TRLO1.1.1

XLON

24

699

15/12/2025 13:21:02

00504920411TRLO1.1.1

TRQX

22

699.5

15/12/2025 13:22:29

00504920777TRLO1.1.1

AQXE

21

698.5

15/12/2025 13:23:04

00504920936TRLO1.1.1

TRQX

120

698.5

15/12/2025 13:23:16

00504920984TRLO1.1.1

XLON

160

698.5

15/12/2025 13:24:58

00504921469TRLO1.1.1

XLON

45

699

15/12/2025 13:26:37

00504921767TRLO1.1.1

BATE

70

699

15/12/2025 13:26:37

00504921766TRLO1.1.1

BATE

100

698.5

15/12/2025 13:29:14

00504922202TRLO1.1.1

XLON

36

698.5

15/12/2025 13:30:40

00504922455TRLO1.1.1

XLON

49

698.5

15/12/2025 13:30:40

00504922454TRLO1.1.1

CHIX

16

698.5

15/12/2025 13:32:00

00504922742TRLO1.1.1

AQXE

23

698.5

15/12/2025 13:32:00

00504922743TRLO1.1.1

TRQX

144

698.5

15/12/2025 13:32:50

00504923015TRLO1.1.1

XLON

103

699

15/12/2025 13:35:22

00504923517TRLO1.1.1

XLON

12

699

15/12/2025 13:35:22

00504923519TRLO1.1.1

XLON

139

699

15/12/2025 13:35:22

00504923518TRLO1.1.1

XLON

5

699

15/12/2025 13:40:45

00504924436TRLO1.1.1

XLON

10

699

15/12/2025 13:40:45

00504924437TRLO1.1.1

XLON

219

699

15/12/2025 13:40:45

00504924438TRLO1.1.1

XLON

20

699.5

15/12/2025 13:42:23

00504924730TRLO1.1.1

AQXE

130

699

15/12/2025 13:43:16

00504924896TRLO1.1.1

XLON

43

699

15/12/2025 13:44:16

00504925114TRLO1.1.1

CHIX

21

699.5

15/12/2025 13:44:54

00504925261TRLO1.1.1

AQXE

19

699

15/12/2025 13:45:16

00504925324TRLO1.1.1

TRQX

25

699

15/12/2025 13:45:16

00504925323TRLO1.1.1

TRQX

48

699

15/12/2025 13:46:15

00504925641TRLO1.1.1

CHIX

270

699

15/12/2025 13:48:20

00504926326TRLO1.1.1

XLON

44

699

15/12/2025 13:50:08

00504926668TRLO1.1.1

CHIX

198

699

15/12/2025 13:51:31

00504927154TRLO1.1.1

XLON

23

699.5

15/12/2025 13:51:49

00504927184TRLO1.1.1

AQXE

25

699

15/12/2025 13:54:10

00504927688TRLO1.1.1

TRQX

39

699

15/12/2025 13:55:19

00504927995TRLO1.1.1

CHIX

254

699

15/12/2025 13:55:19

00504927996TRLO1.1.1

XLON

231

699

15/12/2025 13:59:04

00504928800TRLO1.1.1

XLON

23

699

15/12/2025 13:59:33

00504928915TRLO1.1.1

TRQX

20

699.5

15/12/2025 14:00:12

00504929081TRLO1.1.1

AQXE

13

699

15/12/2025 14:03:43

00504929889TRLO1.1.1

CHIX

155

699

15/12/2025 14:06:17

00504930534TRLO1.1.1

XLON

319

699

15/12/2025 14:06:17

00504930535TRLO1.1.1

XLON

40

699

15/12/2025 14:06:25

00504930558TRLO1.1.1

CHIX

17

699

15/12/2025 14:06:42

00504930653TRLO1.1.1

TRQX

114

698.5

15/12/2025 14:06:54

00504930698TRLO1.1.1

BATE

122

698.5

15/12/2025 14:06:54

00504930699TRLO1.1.1

BATE

124

698.5

15/12/2025 14:06:54

00504930700TRLO1.1.1

BATE

138

698.5

15/12/2025 14:06:54

00504930701TRLO1.1.1

BATE

137

698.5

15/12/2025 14:06:54

00504930702TRLO1.1.1

BATE

157

698.5

15/12/2025 14:06:54

00504930703TRLO1.1.1

BATE

4

699

15/12/2025 14:07:02

00504930719TRLO1.1.1

AQXE

16

699

15/12/2025 14:07:02

00504930720TRLO1.1.1

AQXE

38

698.5

15/12/2025 14:08:58

00504931171TRLO1.1.1

CHIX

76

698.5

15/12/2025 14:09:32

00504931355TRLO1.1.1

XLON

68

698.5

15/12/2025 14:09:34

00504931359TRLO1.1.1

XLON

21

698.5

15/12/2025 14:09:53

00504931441TRLO1.1.1

TRQX

21

700

15/12/2025 14:11:06

00504931731TRLO1.1.1

AQXE

75

700

15/12/2025 14:12:36

00504932072TRLO1.1.1

XLON

100

700

15/12/2025 14:12:36

00504932071TRLO1.1.1

XLON

132

699

15/12/2025 14:13:20

00504932257TRLO1.1.1

BATE

134

699

15/12/2025 14:13:20

00504932258TRLO1.1.1

XLON

47

699

15/12/2025 14:13:25

00504932287TRLO1.1.1

CHIX

9

699.5

15/12/2025 14:14:05

00504932453TRLO1.1.1

AQXE

12

699.5

15/12/2025 14:14:05

00504932454TRLO1.1.1

AQXE

41

702

15/12/2025 14:15:52

00504932844TRLO1.1.1

CHIX

100

701

15/12/2025 14:15:53

00504932845TRLO1.1.1

BATE

36

701

15/12/2025 14:15:53

00504932846TRLO1.1.1

BATE

182

701

15/12/2025 14:15:55

00504932854TRLO1.1.1

XLON

26

701

15/12/2025 14:16:12

00504932903TRLO1.1.1

TRQX

198

701

15/12/2025 14:18:11

00504933371TRLO1.1.1

XLON

185

700.5

15/12/2025 14:22:05

00504934445TRLO1.1.1

XLON

142

700.5

15/12/2025 14:22:52

00504934608TRLO1.1.1

BATE

22

701

15/12/2025 14:24:09

00504934970TRLO1.1.1

TRQX

17

700.5

15/12/2025 14:25:03

00504935249TRLO1.1.1

AQXE

157

700.5

15/12/2025 14:25:39

00504935433TRLO1.1.1

XLON

42

700

15/12/2025 14:28:33

00504936469TRLO1.1.1

CHIX

19

700.5

15/12/2025 14:29:45

00504936759TRLO1.1.1

XLON

122

700.5

15/12/2025 14:29:45

00504936760TRLO1.1.1

XLON

20

700

15/12/2025 14:30:22

00504941309TRLO1.1.1

AQXE

153

700

15/12/2025 14:30:36

00504941677TRLO1.1.1

BATE

24

700

15/12/2025 14:30:48

00504941910TRLO1.1.1

TRQX

264

698.5

15/12/2025 14:31:06

00504942165TRLO1.1.1

XLON

16

698

15/12/2025 14:31:14

00504942345TRLO1.1.1

CHIX

26

698

15/12/2025 14:31:14

00504942346TRLO1.1.1

CHIX

20

699

15/12/2025 14:32:11

00504943530TRLO1.1.1

AQXE

118

698.5

15/12/2025 14:32:52

00504944188TRLO1.1.1

BATE

176

698.5

15/12/2025 14:33:12

00504944470TRLO1.1.1

XLON

47

698.5

15/12/2025 14:33:13

00504944511TRLO1.1.1

CHIX

21

698.5

15/12/2025 14:33:20

00504944580TRLO1.1.1

TRQX

42

696.5

15/12/2025 14:34:12

00504945413TRLO1.1.1

XLON

189

696.5

15/12/2025 14:34:12

00504945412TRLO1.1.1

XLON

21

698

15/12/2025 14:34:26

00504945632TRLO1.1.1

AQXE

47

698.5

15/12/2025 14:35:14

00504946223TRLO1.1.1

BATE

70

698.5

15/12/2025 14:35:14

00504946222TRLO1.1.1

BATE

43

698.5

15/12/2025 14:35:14

00504946225TRLO1.1.1

BATE

167

698.5

15/12/2025 14:35:14

00504946224TRLO1.1.1

BATE

84

701.5

15/12/2025 14:38:17

00504948899TRLO1.1.1

XLON

77

701.5

15/12/2025 14:38:17

00504948900TRLO1.1.1

XLON

46

701

15/12/2025 14:38:17

00504948918TRLO1.1.1

CHIX

51

701

15/12/2025 14:38:17

00504948919TRLO1.1.1

CHIX

161

701

15/12/2025 14:38:17

00504948921TRLO1.1.1

XLON

559

701

15/12/2025 14:38:17

00504948920TRLO1.1.1

XLON

24

701

15/12/2025 14:38:17

00504948923TRLO1.1.1

TRQX

27

701

15/12/2025 14:38:17

00504948922TRLO1.1.1

TRQX

341

703

15/12/2025 14:41:33

00504951719TRLO1.1.1

XLON

21

703

15/12/2025 14:41:34

00504951725TRLO1.1.1

TRQX

138

702

15/12/2025 14:41:50

00504951972TRLO1.1.1

BATE

22

701.5

15/12/2025 14:42:07

00504952099TRLO1.1.1

AQXE

28

701.5

15/12/2025 14:42:07

00504952100TRLO1.1.1

AQXE

41

702

15/12/2025 14:42:25

00504952307TRLO1.1.1

CHIX

186

701

15/12/2025 14:43:30

00504952901TRLO1.1.1

XLON

21

701.5

15/12/2025 14:43:55

00504953110TRLO1.1.1

AQXE

43

701

15/12/2025 14:44:55

00504953947TRLO1.1.1

CHIX

24

701

15/12/2025 14:44:55

00504953948TRLO1.1.1

TRQX

60

701

15/12/2025 14:45:28

00504954278TRLO1.1.1

XLON

102

701

15/12/2025 14:45:28

00504954279TRLO1.1.1

XLON

77

701

15/12/2025 14:46:42

00504954956TRLO1.1.1

BATE

93

701

15/12/2025 14:46:42

00504954957TRLO1.1.1

BATE

16

700

15/12/2025 14:48:09

00504956251TRLO1.1.1

AQXE

264

700

15/12/2025 14:48:17

00504956312TRLO1.1.1

XLON

22

700

15/12/2025 14:49:15

00504957232TRLO1.1.1

TRQX

113

700

15/12/2025 14:49:15

00504957231TRLO1.1.1

BATE

51

700

15/12/2025 14:51:54

00504959543TRLO1.1.1

CHIX

19

700

15/12/2025 14:51:56

00504959557TRLO1.1.1

XLON

26

700

15/12/2025 14:51:56

00504959559TRLO1.1.1

XLON

38

700

15/12/2025 14:51:56

00504959558TRLO1.1.1

XLON

235

700

15/12/2025 14:51:56

00504959560TRLO1.1.1

XLON

135

699.5

15/12/2025 14:52:22

00504959952TRLO1.1.1

BATE

22

700

15/12/2025 14:52:41

00504960179TRLO1.1.1

AQXE

25

700

15/12/2025 14:53:01

00504960392TRLO1.1.1

TRQX

19

700

15/12/2025 14:53:39

00504960799TRLO1.1.1

XLON

38

700

15/12/2025 14:53:39

00504960800TRLO1.1.1

XLON

39

700

15/12/2025 14:53:39

00504960801TRLO1.1.1

XLON

66

700

15/12/2025 14:53:39

00504960802TRLO1.1.1

XLON

41

700

15/12/2025 14:54:38

00504961529TRLO1.1.1

CHIX

20

700

15/12/2025 14:56:11

00504962675TRLO1.1.1

XLON

274

700

15/12/2025 14:56:11

00504962676TRLO1.1.1

XLON

19

700

15/12/2025 14:56:52

00504963166TRLO1.1.1

AQXE

26

700

15/12/2025 14:57:12

00504963456TRLO1.1.1

TRQX

144

699.5

15/12/2025 14:57:41

00504963814TRLO1.1.1

BATE

46

699.5

15/12/2025 14:57:57

00504964042TRLO1.1.1

CHIX

212

699.5

15/12/2025 14:58:08

00504964185TRLO1.1.1

XLON

22

700

15/12/2025 15:00:21

00504966003TRLO1.1.1

AQXE

15

700

15/12/2025 15:00:23

00504966014TRLO1.1.1

XLON

8

700

15/12/2025 15:00:23

00504966016TRLO1.1.1

XLON

200

700

15/12/2025 15:00:23

00504966015TRLO1.1.1

XLON

25

699

15/12/2025 15:01:37

00504966844TRLO1.1.1

CHIX

127

699

15/12/2025 15:01:37

00504966843TRLO1.1.1

XLON

144

699

15/12/2025 15:01:37

00504966845TRLO1.1.1

BATE

28

699

15/12/2025 15:01:37

00504966846TRLO1.1.1

XLON

18

700

15/12/2025 15:01:50

00504967035TRLO1.1.1

TRQX

16

699

15/12/2025 15:02:04

00504967267TRLO1.1.1

CHIX

17

700

15/12/2025 15:02:45

00504967834TRLO1.1.1

AQXE

168

699.5

15/12/2025 15:03:44

00504968699TRLO1.1.1

BATE

49

700

15/12/2025 15:03:53

00504968844TRLO1.1.1

XLON

253

700

15/12/2025 15:03:53

00504968845TRLO1.1.1

XLON

23

700

15/12/2025 15:04:00

00504968943TRLO1.1.1

TRQX

12

699.5

15/12/2025 15:04:00

00504968944TRLO1.1.1

CHIX

29

699.5

15/12/2025 15:04:00

00504968945TRLO1.1.1

CHIX

20

700

15/12/2025 15:06:14

00504971027TRLO1.1.1

AQXE

68

700

15/12/2025 15:06:15

00504971053TRLO1.1.1

XLON

80

700

15/12/2025 15:06:15

00504971051TRLO1.1.1

XLON

118

700

15/12/2025 15:06:15

00504971052TRLO1.1.1

XLON

174

699.5

15/12/2025 15:08:53

00504973264TRLO1.1.1

XLON

168

699.5

15/12/2025 15:08:58

00504973347TRLO1.1.1

BATE

25

700

15/12/2025 15:09:39

00504973985TRLO1.1.1

TRQX

5

700

15/12/2025 15:10:17

00504974547TRLO1.1.1

AQXE

12

700

15/12/2025 15:10:17

00504974546TRLO1.1.1

AQXE

3

700

15/12/2025 15:10:17

00504974548TRLO1.1.1

AQXE

102

699.5

15/12/2025 15:11:18

00504975330TRLO1.1.1

BATE

176

699.5

15/12/2025 15:11:18

00504975333TRLO1.1.1

XLON

4

700

15/12/2025 15:12:30

00504976241TRLO1.1.1

AQXE

19

700

15/12/2025 15:12:30

00504976242TRLO1.1.1

AQXE

23

700

15/12/2025 15:12:34

00504976297TRLO1.1.1

TRQX

148

699.5

15/12/2025 15:13:19

00504976868TRLO1.1.1

BATE

151

699.5

15/12/2025 15:13:19

00504976871TRLO1.1.1

XLON

32

699

15/12/2025 15:13:35

00504977056TRLO1.1.1

CHIX

46

699

15/12/2025 15:13:35

00504977055TRLO1.1.1

CHIX

42

699

15/12/2025 15:13:35

00504977057TRLO1.1.1

CHIX

177

698.5

15/12/2025 15:14:23

00504977620TRLO1.1.1

XLON

23

699

15/12/2025 15:15:37

00504978563TRLO1.1.1

AQXE

25

699

15/12/2025 15:16:12

00504978946TRLO1.1.1

TRQX

38

699

15/12/2025 15:16:16

00504979009TRLO1.1.1

CHIX

56

699

15/12/2025 15:16:20

00504979080TRLO1.1.1

XLON

15

699

15/12/2025 15:16:20

00504979081TRLO1.1.1

XLON

89

699

15/12/2025 15:16:20

00504979082TRLO1.1.1

XLON

149

699

15/12/2025 15:18:04

00504980632TRLO1.1.1

BATE

184

699

15/12/2025 15:18:12

00504980769TRLO1.1.1

XLON

23

699

15/12/2025 15:19:19

00504981909TRLO1.1.1

TRQX

107

699

15/12/2025 15:20:00

00504982475TRLO1.1.1

BATE

82

698.5

15/12/2025 15:20:01

00504982483TRLO1.1.1

XLON

148

698.5

15/12/2025 15:20:01

00504982484TRLO1.1.1

XLON

29

698.5

15/12/2025 15:20:01

00504982486TRLO1.1.1

XLON

152

698.5

15/12/2025 15:20:01

00504982485TRLO1.1.1

XLON

17

699

15/12/2025 15:20:31

00504982971TRLO1.1.1

AQXE

4

699

15/12/2025 15:20:31

00504982972TRLO1.1.1

AQXE

21

698.5

15/12/2025 15:22:05

00504984314TRLO1.1.1

XLON

42

698.5

15/12/2025 15:22:05

00504984315TRLO1.1.1

CHIX

192

698.5

15/12/2025 15:22:05

00504984316TRLO1.1.1

XLON

23

699

15/12/2025 15:22:15

00504984484TRLO1.1.1

TRQX

17

699

15/12/2025 15:22:44

00504984823TRLO1.1.1

AQXE

42

698.5

15/12/2025 15:24:18

00504986085TRLO1.1.1

CHIX

256

698.5

15/12/2025 15:24:18

00504986086TRLO1.1.1

XLON

42

698.5

15/12/2025 15:26:53

00504988056TRLO1.1.1

CHIX

14

698.5

15/12/2025 15:27:06

00504988214TRLO1.1.1

XLON

51

698.5

15/12/2025 15:27:06

00504988215TRLO1.1.1

XLON

215

698.5

15/12/2025 15:27:06

00504988216TRLO1.1.1

XLON

2

699

15/12/2025 15:27:16

00504988382TRLO1.1.1

AQXE

20

699

15/12/2025 15:27:16

00504988381TRLO1.1.1

AQXE

166

698.5

15/12/2025 15:28:33

00504989340TRLO1.1.1

BATE

24

698.5

15/12/2025 15:28:34

00504989348TRLO1.1.1

TRQX

12

698

15/12/2025 15:29:56

00504990548TRLO1.1.1

XLON

105

698

15/12/2025 15:29:56

00504990549TRLO1.1.1

XLON

66

698.5

15/12/2025 15:29:56

00504990550TRLO1.1.1

XLON

18

698.5

15/12/2025 15:29:56

00504990551TRLO1.1.1

XLON

45

698.5

15/12/2025 15:29:56

00504990552TRLO1.1.1

XLON

15

698.5

15/12/2025 15:30:36

00504991032TRLO1.1.1

AQXE

59

698

15/12/2025 15:30:52

00504991169TRLO1.1.1

BATE

23

698.5

15/12/2025 15:31:31

00504991711TRLO1.1.1

TRQX

21

698.5

15/12/2025 15:32:23

00504992948TRLO1.1.1

CHIX

16

698.5

15/12/2025 15:32:23

00504992949TRLO1.1.1

CHIX

168

699.5

15/12/2025 15:35:59

00504995826TRLO1.1.1

XLON

41

699.5

15/12/2025 15:36:25

00504996241TRLO1.1.1

CHIX

182

699

15/12/2025 15:36:43

00504996491TRLO1.1.1

XLON

23

699.5

15/12/2025 15:37:09

00504996862TRLO1.1.1

TRQX

168

699

15/12/2025 15:38:45

00504997931TRLO1.1.1

XLON

19

698.5

15/12/2025 15:38:46

00504997940TRLO1.1.1

AQXE

115

698.5

15/12/2025 15:38:46

00504997942TRLO1.1.1

BATE

142

698.5

15/12/2025 15:38:46

00504997941TRLO1.1.1

BATE

18

698.5

15/12/2025 15:40:45

00504999548TRLO1.1.1

XLON

64

698.5

15/12/2025 15:40:45

00504999547TRLO1.1.1

XLON

156

698.5

15/12/2025 15:40:45

00504999549TRLO1.1.1

XLON

26

698

15/12/2025 15:42:00

00505000426TRLO1.1.1

CHIX

148

698

15/12/2025 15:44:57

00505002573TRLO1.1.1

BATE

185

699

15/12/2025 15:47:18

00505004416TRLO1.1.1

XLON

43

699

15/12/2025 15:47:19

00505004449TRLO1.1.1

CHIX

22

698.5

15/12/2025 15:47:42

00505004770TRLO1.1.1

AQXE

23

698.5

15/12/2025 15:47:42

00505004771TRLO1.1.1

AQXE

24

698.5

15/12/2025 15:48:11

00505005152TRLO1.1.1

TRQX

301

698.5

15/12/2025 15:48:26

00505005452TRLO1.1.1

XLON

135

699

15/12/2025 15:49:58

00505006761TRLO1.1.1

BATE

169

699

15/12/2025 15:50:10

00505006964TRLO1.1.1

XLON

199

699.5

15/12/2025 15:52:20

00505008669TRLO1.1.1

XLON

22

699.5

15/12/2025 15:52:34

00505008896TRLO1.1.1

TRQX

23

699.5

15/12/2025 15:52:34

00505008897TRLO1.1.1

TRQX

49

699.5

15/12/2025 15:52:55

00505009111TRLO1.1.1

CHIX

129

699

15/12/2025 15:53:01

00505009200TRLO1.1.1

BATE

168

699

15/12/2025 15:53:01

00505009201TRLO1.1.1

XLON

23

698.5

15/12/2025 15:53:13

00505009399TRLO1.1.1

AQXE

80

701

15/12/2025 15:55:26

00505011036TRLO1.1.1

XLON

88

701

15/12/2025 15:55:26

00505011037TRLO1.1.1

XLON

41

701

15/12/2025 15:57:08

00505012256TRLO1.1.1

CHIX

139

701

15/12/2025 15:57:15

00505012350TRLO1.1.1

BATE

113

701

15/12/2025 15:57:15

00505012351TRLO1.1.1

BATE

147

701

15/12/2025 15:57:29

00505012570TRLO1.1.1

XLON

22

701.5

15/12/2025 15:58:26

00505013186TRLO1.1.1

AQXE

123

700.5

15/12/2025 15:59:03

00505013608TRLO1.1.1

XLON

1

701.5

15/12/2025 15:59:04

00505013631TRLO1.1.1

CHIX

32

701.5

15/12/2025 15:59:04

00505013633TRLO1.1.1

CHIX

17

701.5

15/12/2025 15:59:04

00505013634TRLO1.1.1

CHIX

23

701.5

15/12/2025 16:00:58

00505015292TRLO1.1.1

AQXE

45

702

15/12/2025 16:01:56

00505016141TRLO1.1.1

CHIX

306

702

15/12/2025 16:03:55

00505017827TRLO1.1.1

XLON

186

702

15/12/2025 16:03:55

00505017829TRLO1.1.1

XLON

186

702

15/12/2025 16:03:55

00505017831TRLO1.1.1

XLON

41

702.5

15/12/2025 16:04:49

00505018696TRLO1.1.1

CHIX

150

702.5

15/12/2025 16:04:49

00505018695TRLO1.1.1

BATE

184

703.5

15/12/2025 16:06:26

00505020083TRLO1.1.1

XLON

20

704

15/12/2025 16:06:31

00505020136TRLO1.1.1

AQXE

126

703.5

15/12/2025 16:07:09

00505020680TRLO1.1.1

BATE

71

704

15/12/2025 16:07:48

00505021267TRLO1.1.1

TRQX

152

704

15/12/2025 16:08:23

00505021748TRLO1.1.1

XLON

19

704

15/12/2025 16:08:44

00505021979TRLO1.1.1

AQXE

44

703

15/12/2025 16:09:02

00505022206TRLO1.1.1

BATE

82

703

15/12/2025 16:09:02

00505022207TRLO1.1.1

BATE

20

703.5

15/12/2025 16:10:03

00505023015TRLO1.1.1

TRQX

56

703.5

15/12/2025 16:10:03

00505023014TRLO1.1.1

XLON

132

703.5

15/12/2025 16:10:03

00505023013TRLO1.1.1

XLON

49

703.5

15/12/2025 16:10:23

00505023262TRLO1.1.1

CHIX

172

704.5

15/12/2025 16:11:54

00505024397TRLO1.1.1

XLON

22

705

15/12/2025 16:12:25

00505024876TRLO1.1.1

CHIX

11

705

15/12/2025 16:12:33

00505024955TRLO1.1.1

CHIX

20

705

15/12/2025 16:12:33

00505024954TRLO1.1.1

AQXE

125

704.5

15/12/2025 16:13:08

00505025316TRLO1.1.1

XLON

26

705.5

15/12/2025 16:15:01

00505026744TRLO1.1.1

AQXE

113

705.5

15/12/2025 16:15:02

00505026780TRLO1.1.1

CHIX

33

705.5

15/12/2025 16:15:04

00505026817TRLO1.1.1

AQXE

190

708

15/12/2025 16:15:46

00505027382TRLO1.1.1

XLON

340

708

15/12/2025 16:15:46

00505027380TRLO1.1.1

XLON

371

708

15/12/2025 16:15:46

00505027381TRLO1.1.1

XLON

24

708

15/12/2025 16:16:05

00505027613TRLO1.1.1

TRQX

66

708

15/12/2025 16:16:05

00505027612TRLO1.1.1

TRQX

144

708.5

15/12/2025 16:16:51

00505028326TRLO1.1.1

BATE

179

709.5

15/12/2025 16:17:14

00505028730TRLO1.1.1

XLON

16

710

15/12/2025 16:17:21

00505028864TRLO1.1.1

AQXE

33

710.5

15/12/2025 16:17:21

00505028867TRLO1.1.1

CHIX

8

710.5

15/12/2025 16:17:21

00505028869TRLO1.1.1

CHIX

43

709.5

15/12/2025 16:18:06

00505029514TRLO1.1.1

BATE

81

709.5

15/12/2025 16:18:08

00505029536TRLO1.1.1

BATE

127

709.5

15/12/2025 16:18:08

00505029537TRLO1.1.1

XLON

400

709.5

15/12/2025 16:18:08

00505029535TRLO1.1.1

BATE

18

709.5

15/12/2025 16:18:08

00505029538TRLO1.1.1

TRQX

152

710.5

15/12/2025 16:19:34

00505031389TRLO1.1.1

XLON

18

711

15/12/2025 16:19:36

00505031423TRLO1.1.1

AQXE

32

711

15/12/2025 16:19:51

00505031700TRLO1.1.1

CHIX

20

711

15/12/2025 16:20:31

00505032380TRLO1.1.1

TRQX

152

711

15/12/2025 16:21:17

00505033139TRLO1.1.1

BATE

114

710.5

15/12/2025 16:21:30

00505033364TRLO1.1.1

XLON

2

710.5

15/12/2025 16:21:30

00505033365TRLO1.1.1

TRQX

13

710

15/12/2025 16:22:08

00505033956TRLO1.1.1

CHIX

27

710

15/12/2025 16:22:08

00505033957TRLO1.1.1

CHIX

17

710.5

15/12/2025 16:22:36

00505034351TRLO1.1.1

AQXE

264

709.5

15/12/2025 16:22:38

00505034379TRLO1.1.1

XLON

38

709.5

15/12/2025 16:22:38

00505034380TRLO1.1.1

BATE

9

709.5

15/12/2025 16:22:38

00505034381TRLO1.1.1

TRQX

15

708.5

15/12/2025 16:23:58

00505035686TRLO1.1.1

CHIX

204

708.5

15/12/2025 16:24:34

00505036516TRLO1.1.1

XLON

9

708.5

15/12/2025 16:25:05

00505036945TRLO1.1.1

AQXE

74

708

15/12/2025 16:25:05

00505036946TRLO1.1.1

BATE

4

708

15/12/2025 16:25:05

00505036947TRLO1.1.1

CHIX

10

709

15/12/2025 16:26:09

00505037857TRLO1.1.1

TRQX

1

708.5

15/12/2025 16:26:34

00505038298TRLO1.1.1

CHIX

204

708.5

15/12/2025 16:26:34

00505038299TRLO1.1.1

XLON


