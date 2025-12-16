VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-15
|NL0009272749
|3938777.000
|372926242.11
|94.6807
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-15
|NL0009272772
|513000.000
|37519714.13
|73.1378
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-15
|NL0009272780
|360000.000
|30555456.41
|84.8763
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-15
|NL0009690239
|8235404.000
|309627899.50
|37.5972
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-15
|NL0009690247
|2208390.000
|37764218.26
|17.1003
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-15
|NL0009690254
|2426537.000
|29957367.01
|12.3457
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-15
|NL0010273801
|2681000.000
|51241976.83
|19.1130
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-15
|NL0010731816
|888000.000
|77550239.84
|87.3314
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-15
|NL0011683594
|93300000.000
|4415126595.42
|47.3218
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-15
|NL0010408704
|30903010.000
|1127760334.97
|36.4935
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-15
|NL0009272764
|318000.000
|20003204.45
|62.9032
© 2025 PR Newswire