Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|270990.16
|6.1583
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|122299650.00
|762965629.59
|6.2385
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|234285.67
|5.0146
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|15/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20865013.71
|5.7958
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13883.00
|85133.42
|6.1322
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22190013.00
|134969276.43
|6.0824
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1144725.28
|5.3797
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|15/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|265564629.73
|6.8427
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|15/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32456227.18
|5.8798
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|15/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|266453601.13
|5.085
